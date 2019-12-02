В Україні зняли фільм про художника-волонтера, що збирає історії про доброту на війні

Закінчилися зйомки українського документально-анімаційного фільму “Казка про Коника”, що розповідає про засновника Центру української культури в Таллінні Анатолія Лютюка, його волонтерську місію та ініціативу збирати історії про доброту на війні.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

“Фільм “Казка про Коника” знайомить глядачів з Анатолієм Лютюком — колишнім антирадянським активістом і художником, який багато років тому виїхав з України і живе у середмісті Таллінна. Проте він не може залишатися осторонь подій в Україні. Від початку війни їздить на Донбас з гуманітарною допомогою в пошуках поранених, біженців, сиріт. У своїх подорожах він також шукає добрі історії з війни, адже багато років тому дав обітницю щодня, за будь-яких обставин, знаходити щось добре. Маленький дерев’яний Коник, якого Анатолій вирізав в одній із подорожей Україною, супроводжує його в мандрівках сірою зоною і стає головним героєм казок, написаних за мотивами реальних фронтових історій”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, український прокат “Казки про Коника” заплановано на осінь 2020 року. Автори ідеї та режисери - Уляна Осовська і Денис Страшний. Виробництво фільму підтримав Український культурний фонд.

За словами режисерів, вони були вражені, вперше потрапивши до заснованого Анатолієм Центру української культури, де все зроблено з любов’ю і де працюють і знайомляться з українською культурою волонтери з усього світу.

“То була весна 2014-го, одразу після Майдану. Ми одразу почали знімати це місце, хотілося поділитися зі світом, і перш за все з українцями, якою може бути наша культура, якщо до неї підходити з розумінням і любов’ю. Проте майже одразу після того, як ми повернулися з Таллінна, почалася війна на Донбасі. Анатолій почав їздити на фронт, і ми з ним”, - розповідає Уляна Осовська.

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А режисер і продюсер фільму Денис Страшний додає, що життєва позиція головного героя і його щоденний пошук доброти — це та відповідь, якої бракує нам усім: “У цьому захована велика сила його особистості: деструктивній зневірі та відчаю він протиставляє творчість та щоденні добрі справи. Його оптимізм — це вибір. Коли відбуваються масштабні події, над якими звичайна людина не владна, дуже легко загубитися, зневіритися. Приклад Анатолія показує, що навіть маленьке добро врешті здатне змінювати світ на краще”.

Сюжети історій про доброту, зібраних Анатолієм Лютюком, анімувала студія Ridni Animation. Робота над стрічкою тривала майже 6 років. Зйомки проходили у Таллінні та прифронтових містах України: Авдіївці, Пісках, Мар’їнці, Бахмуті, Краматорську.

Уляна Осовська і Денис Страшний разом працювали над стрічками “Дві Надії” (2019), “Майже 10 000 виборців” (2017), “Довірена особа” (2015). Денис також був оператором фільмів “Залізна сотня” та “Заповідник Асканія”. У 2015 році Уляна і Денис разом з однодумцями заснували ГО “Докутолока”, що об’єднує митців та громадських активістів, проводить творчі лабораторії, презентує українське кіно за кордоном.

Анатолій Лютюк — облат Цистеріанського ордену, заснував Талліннську парохію УГКЦ та Центр української культури, де діє школа стародавніх ремесел. Анатолій є автором численних художніх проектів, серед яких, зокрема, Поетична Червона Книга (дві збірки віршів та ілюстрацій про флору і фауну України та Естонії), Ковчег унікальних культур (книга з віршами, ілюстраціями та історичними фотографіями, присвячена гуцульській культурі), Kниги Добра (рукотворні збірки історій про доброту на війні). та багато інших.