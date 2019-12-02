У Страсбурзі проходить тиждень українського кіно «Україна у фокусі».

До 7 грудня у престижному страсбурзькому кінотеатрі Odyssee відбуваються покази п'яти українських фільмів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Третього грудня у Раді Європи також запланований спеціальний показ короткометражних кінострічок, представлених Одеським міжнародним кінофестивалем.

За програмою тижня українського кіно у Страсбурзі, будуть продемонстровані такі стрічки: «Вулкан», режисера Романа Бондарчука, «Захар Беркут» Ахтема Сеїтаблаєва, «Дике поле» Ярослава Лодигіна, «Фокстер і макс» Анатолія Матешка, а також «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча.

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Організаторами тижня українського кіно виступили Постійне представництво України при Раді Європи, Одеський міжнародний кінофестиваль, громадські об'єднання українців Страсбургу "М.І.С.Т." та "Промо Україна" французька компанія Daniel Ruff.

Захід пройде також за підтримки Федерації бадмінтону України: на полях тижня українського кіно у Страсбурзі буде презентовано Чемпіонат Європи з бадмінтону 2020 року, який прийматиме Україна.