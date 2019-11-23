У Страсбурзі запалили вогні новорічної ялинки та відкрили традиційний різдвяний ярмарок.

Це вже будуть 450-ті святкові заходи у місті, що отримало неформальний статус столиці Різдва, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Головна ялинка Страсбурга висотою 30 м традиційно встановлена на площі Клебер у центрі міста неподалік Страсбурзького собору.

У Страсбурзі вже почали святкувати Різдво. Фото: Андрій Лавренюк/Укрінформ

На святкову церемонію запалення вогнів на ялинці напередодні зібралися тисячі місцевих жителів та численних туристів з усього світу.

У місті розгорнули та засвітили кілометри гірлянд, встановлені оригінальні інсталяції та ілюмінації.

Різдвяний ярмарок працюватиме на багатьох майданчиках та вулицях міста до 24 грудня. Він включатиме близько 300 павільйонів (шалє). Відвідувачам пропонують святкові сувеніри, колоритні вироби, страви та напої регіону Ельзас і, обов'язково, гаряче вино за різноманітними рецептами.

Найближчими тижнями у столиці Різдва також пройдуть близько 500 культурно-мистецьких заходів.

У ярмарку 22-24 грудня візьмуть участь й представники української громади у Страсбурзі. Це буде традиційна благодійна акція.

Цього року передсвяткові події у Страсбурзі проходять за посилених заходів безпеки. Саме у районі площі Клебер, де відбуваються головні святкування та щоденно перебувають тисячі людей, 11 грудня минулого року джихадист скоїв терористичний напад. Тоді п'ятеро людей загинули, понад десятеро отримали поранення, а сам терорист за два дні був знешкоджений поліцією.

Відучора у центрі Страсбурга, включаючи 16 мостів, виставлені пости контролю, де у людей перевіряють особисті речі та верхній одяг. Крім того, заборонено паркування авто у центральній частині міста, а громадський транспорт проїжджатиме цей район без зупинок.