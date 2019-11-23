У КМДА розповіли, які вулиці перекриють на зимові свята

Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух міського транспорту низкою вулиць.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Із 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020-го зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го – на Контрактовій площі", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з 25 листопада до 26 січня 2020 року діятиме обмеження руху транспорту вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі.

Від 25 листопада до 26 січня – заборона руху всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Крім цього, 19 грудня з 17:00 до 19:00 – заборона руху всіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської (від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською).

Також заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку): 19 грудня – із 16:00 до 22:00; 24 грудня – із 16:00 до 22:00; із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року; 1 січня – із 14:00 до 22:00; 7 січня – із 12:00 до 17:00.

У зв’язку з такими змінами Департаменту транспортної інфраструктури КМДА доручено внести зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

У зв’язку із забороною руху всіх видів транспорту наприкінці грудня – на початку січня дозволять проїзд на вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.