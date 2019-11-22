На Новий рік і Різдво у Києві обіцяють удвічі більше заходів, ніж торік

Новорічно-різдвяні святкування на Софійській та Контрактовій площах триватимуть від 14 грудня до 19 січня.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

“Загалом на святкування новорічних та різдвяний свят буде використано понад 9 мільйонів 350 тисяч грн, із яких основну частину становлять видатки на квитки для всіх школярів міста Києва і соціально незахищених дітлахів”, - зазначила Попова.

Як повідомив засновник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький, тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика. Контрактова площа продовжить знайомити з українською культурою та традиціями. Темою цього року обрано традиційне українське ремесло - гончарство з Полтавщини - опішнянська кераміка, сказав він.

Добруцький повідомив, що цьогоріч на Софійській та Контрактових площах відбудеться удвічі більше заходів, ніж торік.

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Так, 19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Головна сцена на Софійській площі працюватиме протягом усіх свят. Цього року до концертної програми приєднаються також популярні українські діджеї.

На найменших відвідувачів чекатиме різдвяний потяг біля пам'ятника Богдану Хмельницькому та резиденція Святого Миколая з інтерактивною програмою.

На Контрактовій площі ялинку прикрасять в етнічному стилі. Ялинкові прикраси будуть виконані у традиційних формах опішнянської кераміки: жбани, кашники, макітри, глечики, “гарбузи” для води, барильця та зозулі.

Також на Контрактовій площі облаштують ковзанку та велику снігову гірку.

Для наймолодших відвідувачів 19 грудня відкриє свої двері Резиденція Святого Миколая, яка працюватиме до 19 січня.

Добруцький повідомив, що цього року на новорічних локаціях установлені нові вбиральні та теплові пункти. Також діятимуть інформаційне бюро та медпункт. На Софійській площі працюватимуть 12 сувенірних будиночків.