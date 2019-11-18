“Піккардійська Терція” заспіває разом з незрячими дітьми Різдвяну програму в Києві

Святкову програму - Різдвяну “Казку на білих лапах” - заспіває у Києві 19 січня “Піккардійська Терція”.

Про це повідомляє колектив на сторінці заходу у Facebook.

“19 січня, на Водохреща, вокальна формація “Піккардійська Терція” дасть концерт у Києві – на сцені Жовтневого палацу. Нова святкова програма називається “Казка на білих лапах”. Її унікальністю є те, що у ній цього вечора також співатимуть талановиті незрячі діти з усієї України”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, таку ж назву - “Казка на білих лапах” - має й альбом, створений спільно “Піккардійською Терцією” та незрячими дітьми з усієї України: зі Львова та Дніпра, з Рівного та Миколаєва, з Івано-Франківська та Тернополя… Автором музики до пісень з цієї унікальної збірки виступив один із “піккардійців” - Ярослав Нудик. Запис альбому підтримав Український культурний фонд.

“Ця програма - це пісенна Різдвяна казка, сповнена, з одного боку, дитячої наївності та щирості, з іншого, “піккардійського” професіоналізму та багатоголосся. Працюючи з дітками над альбомом “Казка на білих лапах”, ми самі подумки повернулися у дитинство – відчули те щемке диво Різдва, пригадали теплі й затишні святкові дні, світло і радість, якими живе дитина від Дня Святого Миколая й до Йордану. Усім цим тепер хочемо поділитися зі слухачами з великої сцени”, - розповідає художній керівник вокальної формації Володимир Якимець.

Близько десяти різдвяних пісень з альбому “Казка на білих лапах” будуть інтегровані в єдину концертну програму з колядками та різдвяно-новорічними піснями з репертуару “Піккардійської Терції”, зокрема “З Новим роком”, “Тиха ніч”, “На Святий вечір”, “В Вифлеємі днесь Марія”.

“Піккардійська Терція” - унікальний колектив, який за понад чверть століття пісенної кар’єри завоював звання “музичної легенди України”, а його учасники стали визнаними “метрами акапельного співу”. Від 1992 року “Терція” випустила 15 різножанрових альбомів та збірок. Перший альбом побачив світ восени 1994-го, а найновіший під назвою “Лети…” вийшов у 2017-му, напередодні 25-річного ювілею колективу, у складі якого Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Богдан Богач, Андрій Капраль, Андрій Шавала та Роман Турянин. У репертуарі “Терції” - понад 300 пісень у найрізноманітніших музичних стилях: поп, рок, класика, фольк, джаз, кантрі, духовна музика, рок-н-рол, блюз… На 95% це – україномовний репертуар, хоча у пісенному активі секстету є пісні 12-ма мовами.