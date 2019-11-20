Благодійний ярмарок-2019: майстер-класи, активності та розваги

20 листопада, 14:00 - Пресконференція з нагоди 27-го благодійного ярмарку

Організатор: Міжнародний жіночий клуб Києва (IWCK).

Учасники: Сара Пул (Sarah Poole) – президент Міжнародного жіночого клубу Києва (IWCK); Елена Жидобiн (Elena Jidobin) – голова Благодійного комітету Міжнародного жіночого клубу Києва (IWCK); Соня Земанова (Sona Zemanova) – голова Комітету із залучення коштів Міжнародного жіночого клубу Києва (IWCK); Шафаг Оруджова (Shafag Orujova) – президент Клубу дружин послів в Україні; Седа Гульдере (Seda Guldere) - дружина посла Туреччини в Украïнi.

Коротко. Захід щорічно організовує Міжнародний жіночий клуб міста Києва (IWCK). Під час пресконференції ви дізнаєтесь про цілі, на які були витрачені кошти, зібрані завдяки попереднім ярмаркам, а також про плани організаторів благодійного клубу після цьогорічного ярмарку.

У 2018 році Благодійний ярмарок IWCK зібрав 3,5 млн гривень. Ці кошти були спрямовані на допомогу сиротам, людям похилого віку, дітям з особливими потребами та вимушеним переселенцям зі сходу України. Із зібраних коштів було надано 20 грантів та підтримано особливі ініціативи.

Довідково. Міжнародний жіночий клуб Києва (IWCK) - це недержавна, некомерційна організація, заснована у 1992 році групою іноземних жінок під керівництвом пані Інгабор Крістофассен (H.E. Ms Ingabor Kristofassen), першого посла Бельгії в Україні та першого президента IWCK.

Наразі організація складається з більш ніж 200 учасників з 50 країн, включно з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні, жінками, що задіяні в культурних та ділових спільнотах, та дружинами дипломатів і бізнесменів.

Традиційно ярмарок має таку структуру:

- іноземні посольства організовують стенди, на яких продають національні товари, а також традиційні страви й напої. Нині понад 50 посольств уже підтвердили свою участь;

- продаватиметься одяг новий і такий,що був у використанні, електронні та побутові пристрої, гаджети, декор, книги та багато інших речей;

- у гостей буде можливість побачити музичні й танцювальні виступи колективів з усього світу, зокрема з Нiмеччини, Куби, Катару, Молдови, Індії та Словаччини;

- діти матимуть змогу взяти участь у різноманітних майстер-класах (уроках орігамі, майстер-класів з танцю, мотанки, надання першої медичної допомоги).

27-й Благодійний ярмарок проходитиме 30 листопада (НСК «Олімпійський»).

Більше інформації за посиланням: www.iwck.org

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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