Столичну ялинку прикрасять опішнянською керамікою

Новорічну ялинку на Контрактовій площі в Києві прикрасять керамікою, що за стилем відповідатиме роботам майстрів зі столиці гончарства на Полтавщині – Опішні.

Про це повідомило інтернет-видання "Полтавщина" з посиланням на маркетолога етнокультурного проєкту Folk Ukraine Олену Абрамович.

"Макети ми робили повністю за опішнянською керамікою. Я їздила в Опішню на Полтавщину, все фотографувала, і за цими знімками наш дизайнер розробляв макети. Вони будуть в кольорі опішнянської кераміки – це пастельні кольори зеленого, коричневого, бежевого, жовтого. Все максимально схоже на кераміку майстрів Опішні. Розміри 50 см і 35 см. Це будуть тарілочки, глечики, свистунці, баранці. Тематика опішнянської кераміки буде тільки на Контрактовій площі в Києві", – розповіла Абрамович.

За її словами, на ялинці буде 500-700 прикрас і 3 кілометри гірлянд. Поруч із ялинкою розмістять фотозону з великими артоб’єктами.

"Ця культурна спадщина є джерелом натхнення для багатьох українців. Ялинка буде прикрашена іграшками у традиційних формах опішнянської кераміки. Для гостей готують затишне зимове містечко в етностилі, фотозони із яскравими артоб’єктами у формі горщиків, глечиків, чаш, куманців і бочечок", – зазначається на сторінці "Опішня туристична" в Facebook.

У столиці встановлять дві ялинки – на Софійській і Контрактовій площі.

Як повідомляється на сторінці Folk Ukraine у Facebook, святкування на Контрактовій площі триватимуть з 14 грудня до 19 січня й проходитимуть у народних традиціях. Крім артоб’єктів в опішнянькому стилі на відвідувачів чекатимуть різдвяний ярмарок, народні гуляння, стрітартковзанка, резиденція Святого Миколая. На Софійській же площі справжня різдвяна казка пануватиме з 19 грудня до 13 січня. Там можна буде поринути в чарівний світ пригод Лускунчика, сфотографуватися з улюбленими героями казки серед яскравих вогників та прикрас.