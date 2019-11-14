У замку Сент-Міклош оселиться Святий Миколай

У середньовічному замку Сент-Міклош, що в закарпатському селищі Чинадієво, 14-15 грудня відкриється резиденція Святого Миколая.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

"У замку Сент Міклош Святий Миколай відкриває свою особисту резиденцію. 14-15 грудня хатинка чудотворця відкриє чарівні дверцята і прийматиме листи від дітвори", – йдеться в повідомленні.

На відвідувачів церемонії відкриття резиденції Святого Миколая чекають ярмарок виробів ручної роботи, казкова дитяча екскурсія, святкові новорічні фотозони, безпрограшна зимова лотерея, катання на замковій кареті, майстер-класи, школа юного лицаря. Також діятиме чарівна поштова скринька, де малеча не тільки зможе написати, а й особисто віддати листа Святому Миколаю.

Крім того, можна буде скуштувати запашний цілющий чинадіївський чай та секретні настоянки від чарівної феї.