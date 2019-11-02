На Закарпатті відновлюватимуть історичний “Соляний шлях”

На Закарпатті відновлюватимуть історичний “Соляний шлях”

Укрінформ
Агенція регіонального розвитку Закарпаття оголосила старт міжнародного проєкту відновлення туристичної привабливості історичного закарпатського “Соляного шляху”.

Про це повідомляє Агенція регіонального розвитку в Facebook.

“Проєкт покликаний дослідити і відновити туристичну привабливість історичного “Соляного шляху” - стародавнього маршруту, який проходив через територію Закарпатської області і області Саболч-Сотмар-Берег (Угорщина). Цей маршрут використовувався для транспортування солі із Солотвина в Європу в епоху Середньовіччя”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, проєкт передбачає реконструкцію пішохідно-паркувальної зони на вул. Замковій біля Хустського замку та очищення території й промоцію Королівського, Квасівського, Виноградівського замків.

Партнерами проєкту виступили Хустська міська рада (Україна) та Агентство регіонального розвитку Саболч-Сотмар-Берегського району (Угорщина).

Фото: АРР "Закарпаття"

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