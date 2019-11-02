На Закарпатті відновлюватимуть історичний “Соляний шлях”

Агенція регіонального розвитку Закарпаття оголосила старт міжнародного проєкту відновлення туристичної привабливості історичного закарпатського “Соляного шляху”.

Про це повідомляє Агенція регіонального розвитку в Facebook.

“Проєкт покликаний дослідити і відновити туристичну привабливість історичного “Соляного шляху” - стародавнього маршруту, який проходив через територію Закарпатської області і області Саболч-Сотмар-Берег (Угорщина). Цей маршрут використовувався для транспортування солі із Солотвина в Європу в епоху Середньовіччя”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, проєкт передбачає реконструкцію пішохідно-паркувальної зони на вул. Замковій біля Хустського замку та очищення території й промоцію Королівського, Квасівського, Виноградівського замків.

Партнерами проєкту виступили Хустська міська рада (Україна) та Агентство регіонального розвитку Саболч-Сотмар-Берегського району (Угорщина).

Фото: АРР "Закарпаття"