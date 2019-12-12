Вийшов другий тизер різдвяної казки “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”

Творці різдвяної казки “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” презентують другий офіційний тизер фільму.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, переглянути тизер можна на YouTube.

“У широкий кінотеатральний прокат стрічка виходить 1 січня 2020 року. “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” - це фільм-казка для всієї родини про козаків, козацький рід, Рай і Пекло, Різдво й нечисту силу. Та не просто казка, а саме химерна українська казка, яка притаманна тільки українській культурі й українському характеру”, - ідеться в пресрелізі.

Як зазначається, ця історія вщерть напоєна українським народним гумором, козацькою героїкою й закорінена в український фольклор і українську народну міфологію й вірування. В основу сценарію покладено Сашка Лірника (який і є сценаристом фільму) “Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід”.

Головні ролі в стрічці виконали Костянтин Лінартович, Олександр Пожарський, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Арам Арзуманян та інші.

Кінопроєкт фільму “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер фільму - Михайло Костров, продюсер - Євген Д’яченко (ТОВ “Кінокомпанія 2016”).