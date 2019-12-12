Вийшов другий тизер різдвяної казки “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”

Вийшов другий тизер різдвяної казки “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”

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Укрінформ
Творці різдвяної казки “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” презентують другий офіційний тизер фільму.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, переглянути тизер можна на YouTube.

“У широкий кінотеатральний прокат стрічка виходить 1 січня 2020 року. “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” - це фільм-казка для всієї родини про козаків, козацький рід, Рай і Пекло, Різдво й нечисту силу. Та не просто казка, а саме химерна українська казка, яка притаманна тільки українській культурі й українському характеру”, - ідеться в пресрелізі.

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Як зазначається, ця історія вщерть напоєна українським народним гумором, козацькою героїкою й закорінена в український фольклор і українську народну міфологію й вірування. В основу сценарію покладено Сашка Лірника (який і є сценаристом фільму) “Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід”.

Головні ролі в стрічці виконали Костянтин Лінартович, Олександр Пожарський, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Арам Арзуманян та інші.

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Кінопроєкт фільму “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке” став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер фільму - Михайло Костров, продюсер - Євген Д’яченко (ТОВ “Кінокомпанія 2016”).

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