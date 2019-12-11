Держкіно профінансує короткометражні стрічки “Ой!” та “Побачення по-італійськи”

Державне агентство України з питань кіно продовжує укладати угоди на виробництво фільмів - переможців одинадцятого конкурсного відбору.

Як повідомляє прес-служба агентства, підписано угоди щодо двох короткометражних проєктів - “Ой!” та “Побачення по-італійськи”.

“Договір з ТОВ “ДобранічФільм” на виробництво короткометражної комедії “Ой!” передбачає підтримку розміром 1 млн 482 тис. 913,29 грн., що становить 100 % загальної вартості виробництва. Це дебютна робота режисерки Ольги Золотарьової. Автори сценарію - Максим Рудюк та Віктор Журавський. Продюсер - Світлана Рудюк”, - ідеться в повідомленні.

Це історія про молоде подружжя з двома дітьми, що збирається на дачу, аби відпочити від міської метушні та вивезти старий мотлох. Між дітьми виникає конфлікт – брат вкрав цукерку у сестри. Та батьки настільки зайняті своїми думками, що не звертають на це уваги. Це призводить до того, що дорогою вони ледь не збивають бабцю. Аби врегулювати конфлікт, подружжя вирішує підвезти її до заправки. Чим обернеться подорож та якою буде ціна дитячої крадіжки?..

“Договір з ТОВ “Нова Фільм” на виробництво фільму “Побачення по-італійськи” - про надання державної підтримки розміром 997 тис. 464 грн., що становить 100% загальної вартості виробництва. Короткометражна мелодрама “Побачення по-італійськи” - дебют режисерки Олександри Галошиної. Автор сценарію - Анастасія Волкова. Продюсер - Андрій Полікашкін”, - зазначається у прес-релізі.

Емма – велика млосна білетерка шістдесяти років – нагадує застиглий мармуровий постамент, бюст у рамі віконця своєї каси. Десь далеко за дверима лунає відгомін чоловічих і жіночих оперних голосів, але більше в пошарпаних стінах оперного театру не відбувається нічого, – так само, як і у житті Емми. Але одного дня все змінюється назавжди...

Реліз обох фільмів в Україні планується на кінець 2020 року.