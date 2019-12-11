"Номери" Сенцова та "Погані дороги" Ворожбит: у Києві стартує Зимовий Кіноринок

Цьогорічний Зимовий Кіноринок Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться з 11 до 13 грудня у кінотеатрі “Сінема Сіті” (Київ, ТРЦ “Ocean Plaza”, вул. Антоновича, 176).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Зимовий Кіноринок відкриє компанія Film.UA Group презентацією “Скажені комедії та інші плани на 2020”. Після чого відбудуться презентації проєктів дистриб’юторських компаній Вольга Україна та “Своє кіно”, а також презентація створеної за підтримки Держкіно комедії “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча за участю творчої групи. Протягом першого дня заплановано ще низку презентацій, зокрема онлайн-проєкту DzygaMDB та підтриманого Держкіно фільму “Толока”. Завершить перший день з’їзд Спілки кінотеатрів України”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 12 грудня на Кіноринку відбудуться презентації таких проєктів, як “Номери” (режисери Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв), “Байконур. Вторгнення” (реж. Ангел Ангелов), “Інший Франко” (реж. Ігор Висневський), а також проєкту “Дивись українське — твори своє майбутнє!”. На учасників Зимового Кіноринку чекатиме презентація документального фільму “Базиль” (реж. Роман Ширман) та панельна дискусія від Української кіноасоціації та Української кіноакадемії на тему розвитку галузі кінопрокату.

Також, за традицією, під час Кіноринку будуть представлені українські фільми та проєкти секції Work-in-progress, що проводиться за підтримки Держкіно та Одеського міжнародного кінофестивалю - “Крихка пам’ять” (реж. Ігор Іванько), “Із зав’язаними очима” (реж. Тарас Дронь), “Віктор_Робот” (реж. Анатолій Лавренішин), “Свято Хризантем” (реж. Семен Мозговий), “Погані дороги” (реж. Наталя Ворожбит), “Забуті” (реж. Дарія Онищенко), “Let it snow”, (реж. Станіслав Капралов) та “Я, Ніна”, (реж. Марися Нікітюк, Володимир Харченко-Куликовський).

Третього дня Кіноринку, 13 грудня, на учасників очікуватимуть доповіді від технічних компаній СінемаНекст Україна, Кінопрокат Україна, Кіносвіт Діджітал, Реал Кіно.

Упродовж усіх днів Кіноринку у фойє кінотеатру “Сінема Сіті” традиційно працюватиме виставка новинок продукції та обладнання для кінотеатрів.

Фото: ОМКФ