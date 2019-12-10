Театр Франка покаже прем’єру вистави “Стіна” про події на Донбасі

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка покаже прем’єру вистави “Стіна” за п’єсою Любові Якимчук та Томаса Меттлера.

Про це повідомляється на сайті театру.

“Прем'єру вистави “Стіна”, що відбудеться 17 та 18 грудня на Камерній сцені імені Сергія Данченка, готує швейцарський режисер Томас Меттлер", - ідеться у пресрелізі.

Як зазначається, “Стіна” створювалася на замовлення театру й безпосередньо під час репетицій. Проте унікальність вистави полягає в тому, що в її основі ніби два погляди на події, що відбулися на Сході України за останні роки.

Перший погляд - відчуття трагедії режисером-постановником Томасом Меттлером, який намагається відтворити події художніми засобами виразності: пластикою, жестом, музикою, словом, світлом. Другий – письменниці, поетеси, кіносценаристки, перекладачки Любові Якимчук, що народилася в Первомайську Луганської області, і цей погляд вражає своєю граничною правдивістю, “незручною” відвертістю, викладенням фактів та реалій, що випали на долю мешканців окупованих територій. Це синтез документального, публіцистичного театру та поезії.

Режисер-постановник - Томас Меттлер. Ролі виконують Світлана Прус, Вадим Полікарпов, Іван Шаран, Дар'я Легейда, Олександр Рудинський, Дана Кузь, Тетяна Луценко, Світлана Косолапова, Лариса Красовська, Анастасія Добриніна, Анна Глухенька.