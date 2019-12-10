Національна оперета покаже прем’єру вистави про жінок за гратами

Національна оперета покаже прем’єру вистави про жінок за гратами

Укрінформ
Київський національний академічний театр оперети покаже 11 грудня прем’єру вистави “ПЕНІТА.опера”.

Про це повідомляє пресслужба театру.

“11 грудня о 19:00 на #Сцені 77 Національної оперети відбудеться прем’єра “ПЕНІТА.опери”. Це документальна постановка, в основі сюжету якої — чотири історії довічно засуджених жінок, що відбувають ув’язнення у Качанівській колонії в Харкові. Драматургиня Тетяна Киценко поспілкувалася з ними і написала за історіями лібрето”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, музику до опери створив композитор Золтан Алмаші, режисер - Максим Голенко. У створенні вистави також взяли участь художник-постановник Максим Афанасьєв, віджей Сергій Пілявець, хореограф Максим Булгаков та Квартет ім. Левка Ревуцького. Виставу доповнить концептуальна фотовиставка Русі Асєєвої.

За словами Золтана Алмаші, у “ПЕНІТА.опері” відчутна паралель із “Трьохгрошовою оперою” Курта Вайля, який кинув виклик рафінованому і мегаінтелектуальному мистецтву своїх сучасників.

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“Певною мірою я теж кидаю виклик своїм колегам академістам, авангардистам. Я хотів написати музику, яка буде зрозуміла всім, в тому числі прототипам героїнь опери. Прагнув створити оперу не як річ у собі, а як мистецтво, що змінює життя людей на краще”, - зазначає композитор.

Зараз в Україні відбувають довічне ув'язнення 22 жінки. Через 20 років, проведених у зоні, кожна з них має шанс на помилування, втім не на виправлення судових помилок. Українські і європейські правозахисники переконані, що не кожна з них отримала справедливий вирок, а деякі заслуговують на перегляд справи.

12 березня 2019 року Європейський суд прирівняв довічне позбавлення волі в Україні до тортур. Він визнав вітчизняну практику довічного покарання порушенням прав людини. Через те, що в Україні практично відсутня система перегляду справ, станом на сьогодні з усіх довічно засуджених жінок на свободу вийшла лише одна.

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