Національна оперета покаже прем’єру вистави про жінок за гратами

Київський національний академічний театр оперети покаже 11 грудня прем’єру вистави “ПЕНІТА.опера”.

Про це повідомляє пресслужба театру.

“11 грудня о 19:00 на #Сцені 77 Національної оперети відбудеться прем’єра “ПЕНІТА.опери”. Це документальна постановка, в основі сюжету якої — чотири історії довічно засуджених жінок, що відбувають ув’язнення у Качанівській колонії в Харкові. Драматургиня Тетяна Киценко поспілкувалася з ними і написала за історіями лібрето”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, музику до опери створив композитор Золтан Алмаші, режисер - Максим Голенко. У створенні вистави також взяли участь художник-постановник Максим Афанасьєв, віджей Сергій Пілявець, хореограф Максим Булгаков та Квартет ім. Левка Ревуцького. Виставу доповнить концептуальна фотовиставка Русі Асєєвої.

За словами Золтана Алмаші, у “ПЕНІТА.опері” відчутна паралель із “Трьохгрошовою оперою” Курта Вайля, який кинув виклик рафінованому і мегаінтелектуальному мистецтву своїх сучасників.

“Певною мірою я теж кидаю виклик своїм колегам академістам, авангардистам. Я хотів написати музику, яка буде зрозуміла всім, в тому числі прототипам героїнь опери. Прагнув створити оперу не як річ у собі, а як мистецтво, що змінює життя людей на краще”, - зазначає композитор.

Зараз в Україні відбувають довічне ув'язнення 22 жінки. Через 20 років, проведених у зоні, кожна з них має шанс на помилування, втім не на виправлення судових помилок. Українські і європейські правозахисники переконані, що не кожна з них отримала справедливий вирок, а деякі заслуговують на перегляд справи.

12 березня 2019 року Європейський суд прирівняв довічне позбавлення волі в Україні до тортур. Він визнав вітчизняну практику довічного покарання порушенням прав людини. Через те, що в Україні практично відсутня система перегляду справ, станом на сьогодні з усіх довічно засуджених жінок на свободу вийшла лише одна.