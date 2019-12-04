Національна оперета покаже прем’єру вистави “Баядера”

У Київському національному академічному театрі оперети 5 та 6 грудня відбудеться прем’єра вистави “Баядера” на музику Імре Кальмана.

Про це повідомляє пресслужба театру.

“Це сучасна інтерпретація класичного твору на музику Імре Кальмана. Режисер-постановник вистави — народний артист України Богдан Струтинський”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, нова постановка “Баядери” на сучасній сцені Національної оперети має широку фабулу подій і приховує багато сюрпризів. Навіть музика Кальмана цього разу звучить по-іншому. Мелодії “Баядери” дивують поєднанням східних інтонацій з популярними танцювальними ритмами шимі, тустепу, вальсу-бостону, фокстроту. Сценографія цілком модерна, а режисерські знахідки змінюють стандарти і усталені рамки.

“Баядера” – це зворушлива і пристрасна історія кохання індійського принца Раджамі та артистки паризького вар’єте на ім’я Одетта Дарімонд. Принц Раджамі як спадкоємець престолу не має права на одруження із чужоземкою. Сильні почуття закоханого змушують його замислитися над тим, чи варта влада того, аби втратити кохання, і чи кохання варте того, аби залишити престол.