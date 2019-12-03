Кіногрудень: забобони та колізії – весільні, рослинні, котячі

В екранному калейдоскопі грудня – чимало підсумкових для року тенденцій

Останній місяць року видається доволі насиченим для вітчизняного кінопроцесу, пропонуючи аудиторії українські фільми різних жанрів.

З 5 ГРУДНЯ

Чорний ворон

Проєкт екранізації роману Василя Шкляра «Чорний ворон. Залишенець» можна віднести до кінодовгобудів. Ще у 2010-му році письменник організував благодійний фонд, що був покликаний зібрати кошти на кіноадаптацію. Протягом наступних років висловлювалися пропозиції залучити до проєкту іменитих іноземних режисерів - Єжи Гофмана та Мела Гібсона. Гофман відповів відмовою, мотивувавши її неприйняттям художнього рівня та ідейного посилу роману, який він вважав (на жаль, не без підстав) ксенофобським, реакція Гібсона, як і те, чи вдалося взагалі поговорити з ним про проєкт, залишилася невідомою.

У 2016-му проект під егідою «ТЕТ-продакшн» виграв пітчинг на отримання фінансування при Держкіно. Автором сценарію виступив Андрій Кокотюха, режисерське крісло зайняв телережисер Олег Туранський. Однак у 2018-му році проєкт передали «1+1 продакшн», яке довірило драматургічну адаптацію письменнику Тарасу Антиповичу, а постановку – Тарасу Ткаченку, відомому картиною «Гніздо горлиці». Незмінним залишилося фінансування з боку Держкіно, хоча його представники спочатку заявляли про неможливість настільки радикальної заміни творчого складу.

Хай там як, слідом за романом фільм розповідає про отамана холодноярських повстанців на прізвисько Чорний ворон, найрозумнішого і найстійкішого отамана з тих, хто продовжував збройну боротьбу з більшовицькими окупантами.

Історія зимового саду

Документальна картина Семена Мозгового присвячена завідуючій павільйоном ВДНГ «Квітникарство» Валентині Миколаївні, владній, прискіпливій і безоглядно відданій своїй роботі дамі, яка керує підлеглими на благо апельсинів, лаврів і пальм. Нове керівництво комплексом має намір відправити героїню на пенсію, однак та, незважаючи на глуху неприязнь колег і власну фізичну неміч, вперто тримається за місце, запевняючи оточуючих, що, якщо вона піде, це принесе загибель оранжереї.

Цю трагікомічну розповідь, в якій можна побачити своєрідну метафору боротьби української сучасності, добре сприйняли завсідники таких відомих кінофестивалів документалістики, як МКФ в Йиглаві та МКФ у Лейпцигу. Вітчизняна прем'єра відбулася в рамках національного конкурсу Docudays UA, де стрічка Мозкового отримала приз як кращий фільм.

З 11 ГРУДНЯ

Розділові. Наживо

Автор нашумілої документальної драми «Тато – мамин брат» Вадим Ільків здійснив кінематографічну адаптацію музично-поетичного перформансу «РоздІловІ» Сергія Жадана та творчої групи АртПоле, які отримали велику популярність. Ількову, який очолив команду з одинадцяти операторів і зробив монтаж відзнятого матеріалу, вдалося у своєму фільмі-концерті відобразити складний процес народження твору з колективних зусиль художників, які представляють різні види мистецтва, показати хитке сплетіння поезії, музики і каліграфії, рівновагу особистого та загального, зіграності та імпровізації.

Анонсується, що фільм покажуть лише протягом одного вечора в кінотеатрах по всій країні.

З 12 ГРУДНЯ

Малюк Джо / Little Joe

Картина австрійського режисера Джесіки Гауснер розповідає про хранительницю рослини ще більш унікальної, ніж ті, які знаходяться у віданні Валентини Миколаївни. Героїня стрічки – провідний спеціаліст корпорації, що займається виведенням нових видів з допомогою генної інженерії. Чарівна квітка, яка стає її черговим творінням, має дивний запах, який вселяє в людей палку радість буття. Керівництво у захваті від комерційних перспектив продукту, тоді як її творчиня після всплеску ентузіазму заглиблюється у сумніви – чи таким вже нешкідливим є ароматичний рай, в яку занурюються оточуючі.

Емілі Бічем, яка виконала головну роль у фільмі, отримала приз на Канському МКФ.

З 25 ГРУДНЯ

Скажене весілля-2

«Скажене весілля» Влада Дикого, яке вийшло минулої осені, неофіційний ремейк однойменної французької картини Філіпа де Шоврона, стало одним з найкасовіших українських фільмів за всю історію незалежності – збори в п'ять разів перевищили бюджет, що становив 10,8 млн гривень. Очевидно, це зробило появу сіквелу неминучою, хоча історія директора сільського краєзнавчого музею, який пережив екзистенційну кризу, коли його донька оголосила про рішення вийти заміж за чорношкірого, видається цілком вичерпаною першим фільмом.

З якими саме забобонами зіткнуться Середюки в новій картині, наразі не розголошується. Як можна винести з трейлера, йдеться знов про невідповідного з точки зору глави сімейства обранця (або, ризикнемо припустити, обраниці) ще однієї його доньки.

З 26 ГРУДНЯ

Кішки / Cats

Режисер одного з найбільш вдалих мюзиклів останнього десятиліття «Знедолені» Том Гупер адаптував для кіноекрану знаменитий твір Ендрю Ллойда Уеббера 1981-го року. Слідом за першоджерелом, фільм постає низкою виступів котів і кішок найрізноманітніших характерів і схильностей, які розповідають про свої пригоди, переживання, мрії і страхи. Образи персонажів мюзиклу засновані на збірці Томаса Стернза Еліота «Практичне котознавство Старого Опосума».

Героїв фільму виконали, з допомогою відповідних костюмів і комп'ютерних спецефектів, зірки британського та американського кінематографу. Так, володарку котячого племені (в оригіналі – персонажа-чоловіка) Дьютерономі зіграла Джуді Денч, невловимого грабіжника Макавіті зіграв Ідріс Ельба, Іен МакКеллен втілив роль театрального кота Гуса, а роль меланхолійної Грізабелли, яка виконує найвідомішу арію мюзиклу «Memory», дісталася Дженніфер Гадсон.

Олександр Гусєв. Київ