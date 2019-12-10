Вийшов другий трейлер комедії “Скажене Весілля 2”

Творці комедії “Скажене Весілля 2” презентували другий офіційний трейлер, а також розкрили ім’я виконавиці головної ролі.

Як повідомляє Film.UA Group, трейлер оприлюднено на YouTube.

“Емоційна сцена зустрічі родини Середюків зі старшою донькою Наталкою відкриває динамічний трейлер другої частини зіркової комедії”, - ідеться в прес-релізі.

Як зазначається, роль старшої доньки родини Середюків Наталки зіграла талановита українська акторка і телеведуча Катерина Кузнецова.

Про героїню, Наталку Середюк, яка колись дуже серйозно посварилась із батьком, у першій частині фільму не йдеться. У другій частині вона несподівано з’являється, і збирається вийти заміж. І, авжеж, її обранець не влаштовує Василя. За характером Наталка – дзеркало свого батька. Горда, принципова, категорична, з внутрішнім стрижнем.

Другий трейлер також порадував глядачів новими кадрами з фільму та запальним хітом. Музичною темою трейлера стала нова пісня “Свят! Свят! Свят!” від тріо народних хітмейкерів: Потап, Олег Винник та Оля Полякова записали спільний трек, що став офіційним саундтреком фільму “Скажене Весілля 2”.

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Зйомки продовження фільму “Скажене Весілля” завершилися на початку жовтня. На кінотеатральні екрани комедія вийде під Новий рік - 25 грудня.

Виробництвом “Скаженого Весілля 2”, як і першої частини, займаються компанії Прототип Продакшн та Film.UA Group, співпродюсером знову виступила компанія MOZGI Entertainment. Дистриб’ютори на території України - MMD UA та FILM.UA Distribution. Режисером-постановником “Скаженого Весілля 2” знову є Влад Дикий.

У ролях: Катерина Кузнецова, Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Потап, MONATIK, Олексій Супрун, Олексій Завгородній.