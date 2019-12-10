Вийшов другий трейлер комедії “Скажене Весілля 2”
Як повідомляє Film.UA Group, трейлер оприлюднено на YouTube.
“Емоційна сцена зустрічі родини Середюків зі старшою донькою Наталкою відкриває динамічний трейлер другої частини зіркової комедії”, - ідеться в прес-релізі.
Як зазначається, роль старшої доньки родини Середюків Наталки зіграла талановита українська акторка і телеведуча Катерина Кузнецова.
Про героїню, Наталку Середюк, яка колись дуже серйозно посварилась із батьком, у першій частині фільму не йдеться. У другій частині вона несподівано з’являється, і збирається вийти заміж. І, авжеж, її обранець не влаштовує Василя. За характером Наталка – дзеркало свого батька. Горда, принципова, категорична, з внутрішнім стрижнем.
Другий трейлер також порадував глядачів новими кадрами з фільму та запальним хітом. Музичною темою трейлера стала нова пісня “Свят! Свят! Свят!” від тріо народних хітмейкерів: Потап, Олег Винник та Оля Полякова записали спільний трек, що став офіційним саундтреком фільму “Скажене Весілля 2”.
Зйомки продовження фільму “Скажене Весілля” завершилися на початку жовтня. На кінотеатральні екрани комедія вийде під Новий рік - 25 грудня.
Виробництвом “Скаженого Весілля 2”, як і першої частини, займаються компанії Прототип Продакшн та Film.UA Group, співпродюсером знову виступила компанія MOZGI Entertainment. Дистриб’ютори на території України - MMD UA та FILM.UA Distribution. Режисером-постановником “Скаженого Весілля 2” знову є Влад Дикий.
У ролях: Катерина Кузнецова, Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Потап, MONATIK, Олексій Супрун, Олексій Завгородній.