Держкіно профінансує фільм про унікальний український шрифт

Держкіно уклало договір із ТОВ “Банк Ідей” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Рутенія. Бренд Україна”.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

“Підтримка розміром 579 тис 525 грн, що становить 78,52 % загальної вартості виробництва. Фільм покаже історію народження унікального українського шрифту”, - ідеться в повідомленні.

Автори фільму зазначають: “Ми “одягаємо” бренд Україна разом із кращими спеціалістами: художниками, дизайнерами, маркетологом, психологом, істориком, тату-майстром та видатним каліграфом, лауреатом Шевченківської премії Василем Чебаником, який відтворив аутентичну українську абетку Рутенію і перетворив її на стильний, вражаючий і модний шрифт. Коментарі спеціалістів перебиваються графічними мікророликами, кожен з яких є графічною презентацією однієї з літер Рутенії - УТЕНІЇ – таким чином за весь фільм ми презентуємо всю абетку”.

Кінопроєкт історико-дослідницького фільму “Рутенія. Бренд Україна” став одним із переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер картини - Антоніна Готфрід, автори сценарію-– Наталія Яковлева та Антоніна Готфрід, продюсер - Наталія Яковлева.

Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.