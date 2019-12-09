Держкіно профінансує фільм про унікальний український шрифт
Про це повідомляє пресслужба агентства.
“Підтримка розміром 579 тис 525 грн, що становить 78,52 % загальної вартості виробництва. Фільм покаже історію народження унікального українського шрифту”, - ідеться в повідомленні.
Автори фільму зазначають: “Ми “одягаємо” бренд Україна разом із кращими спеціалістами: художниками, дизайнерами, маркетологом, психологом, істориком, тату-майстром та видатним каліграфом, лауреатом Шевченківської премії Василем Чебаником, який відтворив аутентичну українську абетку Рутенію і перетворив її на стильний, вражаючий і модний шрифт. Коментарі спеціалістів перебиваються графічними мікророликами, кожен з яких є графічною презентацією однієї з літер Рутенії - УТЕНІЇ – таким чином за весь фільм ми презентуємо всю абетку”.
Кінопроєкт історико-дослідницького фільму “Рутенія. Бренд Україна” став одним із переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер картини - Антоніна Готфрід, автори сценарію-– Наталія Яковлева та Антоніна Готфрід, продюсер - Наталія Яковлева.
Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.