Колядки та щедрівки: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" випустила інтерактивну книжку

Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" випустило різдвяну книжку "Нова радість стала", до якої увійшли вибрані українські колядки та щедрівки.

Про це Укрінформу повідомив директор видавництва Іван Малкович.

"Я багато років мріяв про таке видання – з розкішним ілюструванням, нотами і словами. Вийшла прегарна книжка улюблених колядок та щедрівок, яку ви зможете не лише розглядати й читати, а й послухати у безкоштовному музичному додатку за допомогою вашого смартфона, навівши його на QR-код", - сказав він.

Малкович розповів, що в книгу увійшли і нові (спеціально для цієї книжки), і трохи давніші записи відомих виконавців і нових музичних формацій (Nova Opera, Dakh Daughters, "Менестрелі"), і уривки з двох щойно народжених Різдвяних симфоній Мирослава Скорика та Івана Небесного, появу яких він спродюсував цього року (велика прем'єра цих симфоній відбудеться 19 січня в Національній Опері та 22 грудня у Львівській філармонії).

"Я давно мріяв про таку книжку і просив художників (А. Потурайла, В. Єрка і Р. Попського), щоб ілюстрації до неї нагадували український різдвяний рай, де всі нарешті вдома і всі одне одному колядують, де всюди світло й затишно, а з димарів в’ються дими, єднаючи небо й землю", - зазначив Малкович.

За словами видавця, він буде щасливим, коли ця книжка спонукає когось вивчити бодай дві-три колядки, щоб заспівати їх з друзями.

"Отож колядуймо натхненно, щедруймо завзято – на радість добрим людям і самим собі! Хай повсюдно лунають наші неймовірні різдвяні співи – у кожному місті, в кожному селі, у кожній оселі – по всій Україні, в усьому світі, де є українці, бо вірю, що наша спільна коляда здатна творити особливу духовну єдність і витравлювати усяку скверну", - сказав Малкович.

Перше фото: видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Фейсбук