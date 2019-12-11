Держкіно профінансує документальний фільм “Ключі”

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ "Добраніч Фільм” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Ключі”.

Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка розміром 1 млн 510 тис. 794,45 грн, тобто 100 % загальної вартості виробництва.

“Кінопроєкт документальної стрічки “Ключі” став одним із переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер фільму - Сніжана Гусаревич, автори сценарію - Євген Положій та Анна Положій, продюсер - Світлана Рудюк”, - ідеться в повідомленні.

Як людина втрачає свій дім? Яким чином втрачає останню надію повернутися туди? Коли, в який момент у людини, яка втратила свою домівку, всередині щось ламається і вона губить ключ від самої себе?

Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.