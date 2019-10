Гаська Шиян, українська письменниця і перекладачка

- Премія – це не тільки перспективи перекладів та поширення книжок, але й 5 тисяч євро. В що інвестуєте їх?

- У мене коли з’являється додатковий НЗ, то я завжди його інвестую в подорожі, приємні дрібниці для себе. З премії ось цю сукню купила (демонструє на собі). Але загалом віддаю перевагу чомусь, що буду носити 20-30 років (сміється).

- А творчі плани теж будуєте на 20-30 років наперед? Поділиться хоча би на рік-два...

- Поки ще не знаю. Я можу писати тільки, коли дистанціююся від буденного життя. Зараз я відчуваю, що мене ще ця книжка не відпускає. Я думаю: о, треба було тут вставити малесеньку главу, тут дописати. Я з нею ще повністю не сепарувалася, це потребуватиме деякого часу.

Книжка писалася досить швидко технічно. Але я розумію, що це накопичений, пережитий і «перетравлений» досвід 10-15 років. Пошук теми, яка, передусім, зачепить мене і буде цікава читачам. Я тішуся тим, що письменники – не інстаграмери, їм не обов’язково кожен день щось постити, вони можуть взяти паузу між книжками 3-5 років. І це нормально. Сподіваюся, що до своїх 50-ти я наступну свою книжку напишу (сміється).

ВЖЕ ТРЕБА БУТИ БІЛЬШ СЕРЙОЗНОЮ

- Ви були серед хедлайнерів Франкфуртського ярмарку. У компанії із Сергієм Жаданом, Андрієм Курковим, Іреною Карпою та Олегом Сенцовим. Це через премію?

- Думаю, що це пов’язано з премією однозначно - така увага до моєї персони. Це дуже круто і приємно! Починаючи від простих радощів, що бабуся моя і батьки дуже раді.

Цікава річ, яку я вже починаю відчувати, що це накладає певну відповідальність. Не те, щоби переживаєш, що про тебе подумають, але все одно вже намагаєшся якусь дурницю не ляпнуть, умовно кажучи. Ти розумієш, що треба бути більш серйозною, читати серйозні джерела, мати серйозне бачення на геополітичну ситуацію.

- Серйозні речі ви пишете, наприклад, у добірці «Ukraine in Histories and Stories: Essays by Ukrainian Intellectuals», яку вже було презентовано в кількох європейських столицях і на книжковому ярмарку. Це англомовне видання. Ви ж самі писали свою оповідь англійською?

-Так, я там ризикнула написати англійською. У мене був дуже цікавий метод: я написала англійською, потім у процесі перекладу українською редагувала англійський текст.

Але, загалом, себе перекладати не можна. Набоков писав російською, а потім перекладав англійською, але, як кажуть, це були 2 різні книжки.

- У вас і розмовна англійська дуже добра…

- Учила в школі, потім в університеті, а зараз вона у мене в побуті та в роботі друга щоденна мова. Ще й французька підмішується. Мій чоловік – француз, але говоримо ми вдома англійською.

- Ви самі зі Львова, а де зараз переважно живете?

- Я виросла у Львові та жила там до минулого року. Між 2008-м і 2013-м дуже багато подорожувала. Я з людей яким важко бути на одному місці, мені потрібні нові середовища. Для мене домашнє гніздо - не дуже комфортне в тривалій перспективі. Мені постійно потрібні зміни. Зараз - найбільше в Києві. Донька там пішла до школи. Треба було осісти, зупинитися на якісь час. Київ мені дуже подобається. Така дуже динамічна столиця.

- Повертаючись до премії. Ваша книга «Hunt, doctor, hunt». (Видавництво Старого Лева) була названа найочікуванішою на Форумі видавців у 2014 році. Але ж серйозна така премія - це саме Європейська?

- Перша. Взагалі перша премія, і відразу міжнародна! Я не приховую, що вона мене зробила щасливою, але я розумію відповідальність.

Ольга Танасійчук, Франкфурт - Берлін

Фото автора