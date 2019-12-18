Проєкт “БараБуки” назвав кращі книжки 2019 року

Проєкт підтримки дитячого читання “BaraBooka. Простір української дитячої книги” назвав найкращі українські дитячі, підліткові та родинні видання 2019 року.

Про це повідомляється на сайті BaraBooka.

“11 переможців було визначено у дев'яти номінаціях, ще три видання отримали спецвідзнаки. Традиційно учасниці проєкту назвали переможця читацького голосування, яке відбувалося на сайті БараБуки. Новинкою цього року стало незалежне журі з трьох експерток з дитячої літератури, які оцінювали книжки, що їх підготувала Літературна агенція "БараБука". Журі визначило 5 переможців у номінаціях "Експеримент", "Майже дорослим", "Краса", "Важливі речі", "Варто читати", а також видало одну спецвідзнаку”, - ідеться в повідомленні.

Переможцями стали:

Дебют року у прозі: Таня Поставна, “Коли я була лисицею”, ілюстрації Марія Фоя (Віват)

Поетична книжка року: Катерина Міхаліцина, “Дмухавка та інші пухнасті вірші”, іл. Юлія Пилипчатіна (ВСЛ)

Книжка-картинка року: Галина Малик (текст), Грася Олійко (ілюстрації), “Піратський маршрут” (ВСЛ)

Перша книжка малюка: Світлана Дідух-Романенко (текст), Марина Кізілова (ілюстрації), “Раз, два, спи… Перша сонна лічилка” (Моя книжкова полиця)

Книжка року на вік 9+: Настя Мельниченко, “Що знаходять в Хрулях”, іл. Олена Мишанська (Теза)

Підліткова книжка року: Валентина Захабура, “Лепрекони” (ВСЛ)

Пізнавальна книжка року: Юля Смаль, “Лесеві історії. Експериментуй і дізнавайся”, іл. Наталія Олійник (ВСЛ)

Пізнавальна книжка року: Юлія Ярмоленко, “Малечі про інтимні речі”, іл. Мар’яна Гілевич (Талант)

Пізнавальна книжка року: Леонід Ушкалов, “Сковорода від А до Я”, іл. Людмила Стецькович, Володимир Стецькович (ВСЛ)

Родинна книжка року: Світлана Ройз, “Я сьогодні йду в садок”, іл. Інна Черняк (#книголав)

Соціальна книжка року: Надія Степула, “Петрик і фонтани”, іл. Ольга Селищева (Основи)

Вибір читачів: Наталка Біда, Антоніна Оксанич, Олександра Сидорченко, “Спілкування з дитиною в малюнках” (ГО “Батьківська спілка”)

Спецвідзнаки:

“За найкращу серію книжок для дітей”: Серія “Цікава Україна” (Крокус)

“За збірку авторських казок”: “Фонтан казок. Сучасні українські казки” (Фонтан казок)

“Мультимедійне видання року”: Жак Жаб’є (текст), Наталія Кудляк (ілюстрації) “Людина-восьминіжка” (Маміно)

“За промоцію дитячого читання”: Олександра Коваль (Український інститут книги).

Незалежне журі відзначило такі видання ЛА “БараБука”:

Експеримент: Анна Хромова, “Космічні агенти проти сирного монстра”, іл. Марина Шутурма (Ранок)

Майже дорослим: Олександра Камінська, “Не кажи нікому” (Ранок)

Важливі речі: Таня Стус, “Рі(з)дні люди”, іл. Марта Кошулінська (ВСЛ)

Краса: ілюстраторка Грася Олійко, текст Олександра Орлова, “Нечуй невмирущий” (Ранок)

Варто читати: Галина Ткачук, “Книжка про сміття”, іл. Антон Селлешій (ВСЛ)

Спецвідзнака незалежного журі: Ольга Купріян, “Мамонт”, іл. Ґрася Олійко (Ранок)

Також під час “Топу БараБуки” свої спецвідзнаки вручили:

Національний музей Тараса Шевченка – літературний гурток “Написатор”, “За співпрацю в організації виставки “Ілюсторій”.

Спеціальна відзнака від ТОВ “Столична правова фундація” “За популяризацію правових знань серед дітей” – книжка “Я і КонституціЯ” Лариси Денисенко та колективу авторів (ВСЛ).

ГО “Освіторія” – книжка “Сковорода від А до Я” Леоніда Ушкалова (ВСЛ) “За високий український стиль”.

Топ БараБуки – унікальний рейтинг від фахових літературознавців, які з 2014 року стежать за ринком українського дитячого і підліткового книговидання та відзначають книжки, базуючись на професійному досвіді експертів із дитячого читання.