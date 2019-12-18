Проєкт “БараБуки” назвав кращі книжки 2019 року
Про це повідомляється на сайті BaraBooka.
“11 переможців було визначено у дев'яти номінаціях, ще три видання отримали спецвідзнаки. Традиційно учасниці проєкту назвали переможця читацького голосування, яке відбувалося на сайті БараБуки. Новинкою цього року стало незалежне журі з трьох експерток з дитячої літератури, які оцінювали книжки, що їх підготувала Літературна агенція "БараБука". Журі визначило 5 переможців у номінаціях "Експеримент", "Майже дорослим", "Краса", "Важливі речі", "Варто читати", а також видало одну спецвідзнаку”, - ідеться в повідомленні.
Переможцями стали:
Дебют року у прозі: Таня Поставна, “Коли я була лисицею”, ілюстрації Марія Фоя (Віват)
Поетична книжка року: Катерина Міхаліцина, “Дмухавка та інші пухнасті вірші”, іл. Юлія Пилипчатіна (ВСЛ)
Книжка-картинка року: Галина Малик (текст), Грася Олійко (ілюстрації), “Піратський маршрут” (ВСЛ)
Перша книжка малюка: Світлана Дідух-Романенко (текст), Марина Кізілова (ілюстрації), “Раз, два, спи… Перша сонна лічилка” (Моя книжкова полиця)
Книжка року на вік 9+: Настя Мельниченко, “Що знаходять в Хрулях”, іл. Олена Мишанська (Теза)
Підліткова книжка року: Валентина Захабура, “Лепрекони” (ВСЛ)
Пізнавальна книжка року: Юля Смаль, “Лесеві історії. Експериментуй і дізнавайся”, іл. Наталія Олійник (ВСЛ)
Пізнавальна книжка року: Юлія Ярмоленко, “Малечі про інтимні речі”, іл. Мар’яна Гілевич (Талант)
Пізнавальна книжка року: Леонід Ушкалов, “Сковорода від А до Я”, іл. Людмила Стецькович, Володимир Стецькович (ВСЛ)
Родинна книжка року: Світлана Ройз, “Я сьогодні йду в садок”, іл. Інна Черняк (#книголав)
Соціальна книжка року: Надія Степула, “Петрик і фонтани”, іл. Ольга Селищева (Основи)
Вибір читачів: Наталка Біда, Антоніна Оксанич, Олександра Сидорченко, “Спілкування з дитиною в малюнках” (ГО “Батьківська спілка”)
Спецвідзнаки:
“За найкращу серію книжок для дітей”: Серія “Цікава Україна” (Крокус)
“За збірку авторських казок”: “Фонтан казок. Сучасні українські казки” (Фонтан казок)
“Мультимедійне видання року”: Жак Жаб’є (текст), Наталія Кудляк (ілюстрації) “Людина-восьминіжка” (Маміно)
“За промоцію дитячого читання”: Олександра Коваль (Український інститут книги).
Незалежне журі відзначило такі видання ЛА “БараБука”:
Експеримент: Анна Хромова, “Космічні агенти проти сирного монстра”, іл. Марина Шутурма (Ранок)
Майже дорослим: Олександра Камінська, “Не кажи нікому” (Ранок)
Важливі речі: Таня Стус, “Рі(з)дні люди”, іл. Марта Кошулінська (ВСЛ)
Краса: ілюстраторка Грася Олійко, текст Олександра Орлова, “Нечуй невмирущий” (Ранок)
Варто читати: Галина Ткачук, “Книжка про сміття”, іл. Антон Селлешій (ВСЛ)
Спецвідзнака незалежного журі: Ольга Купріян, “Мамонт”, іл. Ґрася Олійко (Ранок)
Також під час “Топу БараБуки” свої спецвідзнаки вручили:
Національний музей Тараса Шевченка – літературний гурток “Написатор”, “За співпрацю в організації виставки “Ілюсторій”.
Спеціальна відзнака від ТОВ “Столична правова фундація” “За популяризацію правових знань серед дітей” – книжка “Я і КонституціЯ” Лариси Денисенко та колективу авторів (ВСЛ).
ГО “Освіторія” – книжка “Сковорода від А до Я” Леоніда Ушкалова (ВСЛ) “За високий український стиль”.
Топ БараБуки – унікальний рейтинг від фахових літературознавців, які з 2014 року стежать за ринком українського дитячого і підліткового книговидання та відзначають книжки, базуючись на професійному досвіді експертів із дитячого читання.