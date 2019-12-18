Проєкт “БараБуки” назвав кращі книжки 2019 року

Проєкт “БараБуки” назвав кращі книжки 2019 року

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Укрінформ
Проєкт підтримки дитячого читання “BaraBooka. Простір української дитячої книги” назвав найкращі українські дитячі, підліткові та родинні видання 2019 року.

Про це повідомляється на сайті BaraBooka.

“11 переможців було визначено у дев'яти номінаціях, ще три видання отримали спецвідзнаки. Традиційно учасниці проєкту назвали переможця читацького голосування, яке відбувалося на сайті БараБуки. Новинкою цього року стало незалежне журі з трьох експерток з дитячої літератури, які оцінювали книжки, що їх підготувала Літературна агенція "БараБука". Журі визначило 5 переможців у номінаціях "Експеримент", "Майже дорослим", "Краса", "Важливі речі", "Варто читати", а також видало одну спецвідзнаку”, - ідеться в повідомленні.

Переможцями стали:

Дебют року у прозі: Таня Поставна, “Коли я була лисицею”, ілюстрації Марія Фоя (Віват)

Поетична книжка року: Катерина Міхаліцина, “Дмухавка та інші пухнасті вірші”, іл. Юлія Пилипчатіна (ВСЛ)

Книжка-картинка року: Галина Малик (текст), Грася Олійко (ілюстрації), “Піратський маршрут” (ВСЛ)

Перша книжка малюка: Світлана Дідух-Романенко (текст), Марина Кізілова (ілюстрації), “Раз, два, спи… Перша сонна лічилка” (Моя книжкова полиця)

Книжка року на вік 9+: Настя Мельниченко, “Що знаходять в Хрулях”, іл. Олена Мишанська (Теза)

Підліткова книжка року: Валентина Захабура, “Лепрекони” (ВСЛ)

Пізнавальна книжка року: Юля Смаль, “Лесеві історії. Експериментуй і дізнавайся”, іл. Наталія Олійник (ВСЛ)

Пізнавальна книжка року: Юлія Ярмоленко, “Малечі про інтимні речі”, іл. Мар’яна Гілевич (Талант)

Пізнавальна книжка року: Леонід Ушкалов, “Сковорода від А до Я”, іл. Людмила Стецькович, Володимир Стецькович (ВСЛ)

Родинна книжка року: Світлана Ройз, “Я сьогодні йду в садок”, іл. Інна Черняк (#книголав)

Соціальна книжка року: Надія Степула, “Петрик і фонтани”, іл. Ольга Селищева (Основи)

Вибір читачів: Наталка Біда, Антоніна Оксанич, Олександра Сидорченко, “Спілкування з дитиною в малюнках” (ГО “Батьківська спілка”)

Спецвідзнаки:

“За найкращу серію книжок для дітей”: Серія “Цікава Україна” (Крокус)

“За збірку авторських казок”: “Фонтан казок. Сучасні українські казки” (Фонтан казок)

“Мультимедійне видання року”: Жак Жаб’є (текст), Наталія Кудляк (ілюстрації) “Людина-восьминіжка” (Маміно)

“За промоцію дитячого читання”: Олександра Коваль (Український інститут книги).

Незалежне журі відзначило такі видання ЛА “БараБука”:

Експеримент: Анна Хромова, “Космічні агенти проти сирного монстра”, іл. Марина Шутурма (Ранок)

Майже дорослим: Олександра Камінська, “Не кажи нікому” (Ранок)

Важливі речі: Таня Стус, “Рі(з)дні люди”, іл. Марта Кошулінська (ВСЛ)

Краса: ілюстраторка Грася Олійко, текст Олександра Орлова, “Нечуй невмирущий” (Ранок)

Варто читати: Галина Ткачук, “Книжка про сміття”, іл. Антон Селлешій (ВСЛ)

Спецвідзнака незалежного журі: Ольга Купріян, “Мамонт”, іл. Ґрася Олійко (Ранок)

Також під час “Топу БараБуки” свої спецвідзнаки вручили:

Національний музей Тараса Шевченка – літературний гурток “Написатор”, “За співпрацю в організації виставки “Ілюсторій”.

Спеціальна відзнака від ТОВ “Столична правова фундація” “За популяризацію правових знань серед дітей” – книжка “Я і КонституціЯ” Лариси Денисенко та колективу авторів (ВСЛ).

ГО “Освіторія” – книжка “Сковорода від А до Я” Леоніда Ушкалова (ВСЛ) “За високий український стиль”.

Топ БараБуки – унікальний рейтинг від фахових літературознавців, які з 2014 року стежать за ринком українського дитячого і підліткового книговидання та відзначають книжки, базуючись на професійному досвіді експертів із дитячого читання.

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