У мережі польських кінотеатрів показують проморолик про Україну

В польських містах Варшава, Гданськ, Гдиня та Вроцлав 6-19 грудня показуватимуть проморолик про Україну “Travel and Enjoy Ukraine Now”.

Про це інформує посольство України в Польщі у Facebook.

“Проморолик про Україну “Travel and Enjoy Ukraine Now” перед кожним сеансом фільму побачать глядачі мережі кінотеатрів «Helios» у Варшаві, Гданську, Гдині та Вроцлаві. Проєкт реалізується завдяки співпраці Посольства України в Республіці Польща з найбільшою мережею кінотеатрів у Польщі «Helios» та з туристичним оператором JC Travel Ukraine”,- повідомили у посольстві.

Як відомо, ініційована Посольством України в РП кампанія показу відеоролика про Україну в прайм-тайм також вже стартувала на двох центральних телеканалах Польщі групи TVN: TVN 24 BiS та Travel Channel. Вона триватиме до 18 грудня.

Українські дипломати висловили сподівання, що таким чином більша кількість іноземців бажатиме подорожувати Україною, а також інвестувати в економіку країни.