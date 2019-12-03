Польське ТБ покаже проморолик про Україну в прайм-тайм

Телеглядачі у Польщі з 4 грудня зможуть побачити проморолик про Україну “Enjoy Ukraine Now” на двох телеканалах групи TVN: TVN 24 BiS та Travel Channel.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у посольстві України в Польщі.

“Вперше польський глядач побачить проморолик “Enjoy Ukraine Now” о 18:19 на каналі Travel Channel. Прем’єра на TVN 24 BiS відбудеться о 20:53”,- поінформували у посольстві.

Проморолики тривалістю 45 секунд на цих двох каналах виходитимуть щодня раз чи двічі на день у прайм-тайм до 18 грудня.

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Група телеканалів TVN належить американській компанії Discovery.