Бренд Ukraine NOW потрапив у фінал українського конкурсу реклами

Брендинг Ukraine NOW опинився у чотирьох номінаціях серед фіналістів конкурсу Effie Awards Ukraine 2019.

Про це повідомила керівник управління забезпечення доступу до публічної інформації в Секретаріаті Кабінету міністрів України Роксолана Стадник на сторінці у Facebook.

“Брендинг Ukraine NOW серед фіналістів конкурсу Effie Awards Ukraine 2019, в чотирьох категоріях. Друзі тримаймо кулачки за нашу перемогу!”, - написала Стадник.

Водночас, вона опублікувала скріни та посилання, де зазначені всі фіналісти Effie Awards Ukraine.

Як зазначається, у фінал пройшли 122 заявки у 42 категоріях.

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За умовами конкурсу роботи оцінюються у три етапи членами журі Effie Awards Ukraine, визнаними професіоналами рекламно-комунікаційного ринку. У першому турі були визначені фіналісти, у другому – переможці, а на засіданні 3 грудня члени Гранд журі оберуть Гран-прі конкурсу.

Повідомляється, що переможці конкурсу будуть оголошені вже 13 грудня на Effie Gala, що проходитиме у конгрес-центрі Mercure Congress Centre комплексу Mercure Kyiv Congress.

Як повідомлялося, Effie Awards Ukraine – щорічна найавторитетніша нагорода в галузі маркетингових комунікацій в Україні. За підсумками Effie Awards Ukraine визначаються національні рейтинги ефективності комунікаційних, медіа агентств та рекламно-комунікаційних холдингів, а також імена найефективніших рекламодавців та брендів України. Також всі результати Effie Awards Ukraine включаються в міжнародні рейтинги Effie Index, рейтинг найефективніших компаній та брендів у всьому світі та в міжнародну базу кейсів Effie Case.