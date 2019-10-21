Сенцову вручили премію Ukrainian ID Awards

Сенцову вручили премію Ukrainian ID Awards

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Укрінформ
Урочиста церемонія вручення українському режисерові, колишньому політичному в'язню Кремля Олегу Сенцову премії Ukrainian ID Awards відбулася 21 жовтня в Українському домі в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Олег Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, яка була заснована в 2018 році за ініціативи громадянського суспільства під егідою Фонду гуманітарного розвитку України.

Премію вручила президент Фонду гуманітарного розвитку України, засновниця міжнародного економіко-гуманітарного форуму Ukrainian ID, ініціатор премії Ukrainian ID Awards Наталія Заболотна.

“Я надзвичайно щаслива, що Олег Сенцов тут і з нами. Це найголовніша перемога нашого суспільства, і це найбільше бажання, до якого ми прагнули півтора року тому там, у Каневі, на Тарасовій горі, коли широка громадськість одностайно визнала єдиним, безконкурентним лауреатом премії Ukrainian ID Олега Сенцова", - сказала Заболотна.

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Вона підкреслила, що Сенцов боровся за право на вільну землю, на справедливість, право громадян Криму жити вільно, відстоював свободу, і його ім'я за 5 років у російській неволі стало відоме сотням мільйонів людей на земній кулі.

"Саме з іменем Олега Сенцова асоціювалися український дух, українська боротьба, прагнення до справедливості та відстоювання вищих цінностей", - зазначила Заболотна.

Урочиста церемонія вручення Олегу Сенцову премії Ukrainian ID Awards у Києві / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Своєю чергою Олег Сенцов подякував "за те, що боролися за нього і змогли витягнути", за те, що допомогли визволити інших ув'язнених.

“Будь ласка, не забувайте про тих, хто залишився у в'язниці. Їх сотня в Росії, більшість з яких кримські татари. І 227 - у в'язницях Донбасу, а може, й більше. Путін звільнив найбільш медійних, найбільш відомих. Я хочу, щоб ми на нього продовжувати тиснути всі разом, поки він не віддасть усіх", - закликав Сенцов.

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