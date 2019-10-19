Сенцов поділився у Франкфурті своїми творчими планами

Олег Сенцов розраховує на публікацію своїх тюремних щоденників, продовження роботи над розпочатим перед полоном проєктом та спілкування з родиною.

Деякими своїми планами він поділився з аудиторією Франкфуртської книжкової ярмарки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я намагався вижити та робити корисні для себе речі: я звідти вивіз 15 зошитів, чернеток, це майбутні книги, сценарії, які я буду використовувати. І в найближчі роки вони будуть опубліковані та відзняті", - розповів Сенцов під час дискусії "Україна: 5 років боротьби", яку модерував письменник Андрій Курков.

Писати та знімати кіно про саму в'язницю, яка є «дуже нецікавим місцем», планів у режисера немає. Однак він сподівається на публікацію збірника тюремних розповідей про людей, з якими там зустрічався. Вести щоденник почав з 3-го дня голодування. Зберегти його від охоронців, які проводили обшуки кожен день, було непросто. Врятував лише поганий почерк Сенцова і те, що всім було відомо, що він пише книгу; це не дозволило охороні знайти та прочитати те, що він писав й конфіскувати щоденники та інші записи. Але ризик був дуже великий. Сенцов не збирається нічого міняти в написаних в ті важкі дні щоденниках, "так вони будуть найчеснішими".

Також Олег Сенцов сподівається, що буде переведена на німецьку мову нещодавно вийшла його книга «Маркетер».

І на те, що вийдуть його романи, написані в гумористичному стилі.

Є конкретні плани, якщо складеться, почати знімати за проєктом «Носоріг», започаткованим ще до війни та анексії Криму.

«Головна моя мета – знімати кіно – залишилася незмінною. Я розглядав і розглядаю літературу як певний доважок», - зізнався режисер.

У житті він хоче проводити більше часу з рідними, друзями; це головний висновок, який він виніс з досвіду укладання.

Подумує завести з часом собаку. Сенцов розповів, що у нього було 3 собаки: першу застрелили випадково, друга померла від старості (про що був написана розповідь), третя померла, коли господар був в ув'язненні. «Коли у мене буде свій будинок, у мене буде коли-небудь четверта собака, тому що я люблю собак. Але для мене це питання серйозне, має пройти час, перш ніж я зможу завести її, тому що собака – член сім'ї», - сказав Сенцов.

Він подякував усім за підтримку його та інших українських політичних в'язнів і закликав не забувати про тих, хто ще живе в російських катівнях та на Донбасі. Сенцов висловив переконання, що хай рідний Крим поки й знаходиться зараз в руках ворога, але рано чи пізно обов'язково повернеться додому.