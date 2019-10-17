Сенцов відвідає Європарламент 25 листопада — журналіст

Колишній український в’язень Кремля Олег Сенцов відвідає Європейський парламент наприкінці листопада.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

«Сенцов приїде до Європейського парламенту в понеділок, 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ. Очевидно, він отримає премію Сахарова під час пленарного засідання Європарламенту пізніше того ж тижня», – написав журналіст.

Як повідомлялося, кінорежисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму, Кольченка - до 10 років ув'язнення. Обидва провини не визнали.

В ув'язненні Сенцов оголошував голодування з вимогою звільнення всіх українських політв'язнів у РФ, яку тримав 145 днів і був змушений припинити через загрозу насильницького годування.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії Сахарова.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 11 політв'язнів, серед яких і Сенцов із Кольченком, а також 24 захоплені Росією у листопаді 2018-го у районі Керченської протоки військові моряки.