Сенцов презентував автобіографічну книжку "Маркетер"

У київському Будинку кіно колишній бранець Кремля Олег Сенцов презентував збірник малої автобіографічної прози «Маркетер».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я писав про свої спогади, про свою молодість, про свої студентські роки. І «Маркетер» є таким собі хронологічним продовженням книги «Жизня»: та книга про дитинство, а ця - про студентські роки», - сказав Сенцов.

Він розповів, що видання містить 11 оповідань про його студентські роки: складання іспитів, будні в гуртожитку, безгрошів’я.

За словами Сенцова, хоча книга написана у в’язниці, це ніяк не вплинуло на її зміст: «Була б ця книга написана десь в іншому місці - різниці немає».

Книга «Маркетер», як і попередній збірник оповідань Олега Сенцова «Жизня», двомовна: окрім оригінальних текстів російською мовою, містить і їхній переклад українською, який зробив письменник і перекладач Сергій Осока. Обидві книжки вийшли у «Видавництві Старого Лева».

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка.

Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією у травні 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. 7 вересня 2019 року був визволений і повернувся в Україну.

Фото: Павло Багмут