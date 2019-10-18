Олег Сенцов, український режисер, колишній в’язень Кремля

Український режисер з Криму, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов після повернення в Україну в рамках обміну заручниками потрапив у справжній вир подій: зустрічі, інтерв'ю, презентації його книг, закордонні візити. Цього тижня Олег побував на знаменитому Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, найбільшому у світі. Тут презентували його книгу «Жизня» в німецькому перекладі. Також на Українському національному стенді представлена ​​його нова книга «Маркетер», яку Сенцов днями презентував удома. Автор спілкувалася із Сенцовим через кілька днів після його звільнення, коли він був запрошений до Берліна. Коли вдалося поговорити з Олегом на виставці, на нашому стенді, він виглядав іншою людиною — часто посміхався, сміявся і відчував себе зовсім не так скуто, як буквально нещодавно. І погодився відповісти на кілька запитань Укрінформу. Я ЩЕ НЕ НАПИСАВ ЖОДНОЇ ХОРОШОЇ КНИЖКИ - Олеже, вашу книгу «Жизня» переклали німецькою. Вона представлена ​​на виставці ... - З'явилася — і добре. - Чи сподіваєтеся Ви, що її перекладуть багатьма іншими мовами? - Я пишу книги; якщо купують і перекладають — добре. «Жизня» переклали п’ятьма мовами. Добре. Перекладатимуть далі — добре. Написав нову книжку «Маркетер», писатиму ще. Перекладатимуть — добре. Від мене це не залежить. Від мене залежить тільки писати хороші книги. Написав, віддав до видавництва, далі вже не моя робота. - Коли може з'явитися наступна хороша книга? - Не знаю. Я ще жодної хорошої не написав (сміється).

- На національному стенді ви — один із хедлайнерів. Можна навіть почути, як Ви читаєте уривок із книги. Ви самі вибирали, що читати? - Ні, мене змусили це робити. Було дуже неприємно. Але довелося піти назустріч організаторам. Вони мене змусили практично. - Ви самі обрали б інший фрагмент? - Я б ніякий не обирав. Я ж письменник. Письменник в лапках з маленької літери. Я ж не диктор. Вони просто переплутали. - В останні дні презентації ваших книжок проходять регулярно, і в Україні, і за кордоном. Вас це напружує чи Вам це лестить? - Лестить??? Спокійно до цього ставлюся. Це частина мого життя, яке триває. Усередині мене це ніяк не стосується.

УЖЕ МОЖУ НОРМАЛЬНО СПАТИ - Давайте трохи про життя. Уже майже півтора місяця, як ви повернулися. Можете сказати, що життя увійшло в нормальне русло, нормальну колію? - У нормальне ще не увійшло, але вже стало трохи спокійніше. Я вже став зараз нормально спати. Перший тиждень взагалі важко спалося, не міг заснути. Якось все потихеньку устаканюється. До нормальності ще далеко, але вже стало легше. - Побутові проблеми вже більш-менш повирішували? - Є хоч одна людина, яка вирішила до кінця свої побутові проблеми? (Сміється). - Влада обіцяла вам квартиру в Києві. Обіцянку виконала? - Я знаю, що всім уже купили квартири. Проблема в мені: ми не можемо вибрати варіант, тому що у нас велика сім'я і хочеться вибрати щось більш-менш прийнятне для всіх. Але ми вже на фінішній прямій. Тобто проблема не в них, а в мені. У мене було мало часу для цього. Зараз я цим питанням зайнявся, сподіваюся, що ми його в найближчі кілька тижнів закінчимо. - А поки де перебиваєтесь? - Винаймаємо квартиру.

КОЛИ НАСТАНЕ ЧАС ВИХОДИТИ НА ВУЛИЦЮ, ВИЙДУ - Ви в понеділок приходили підтримати акцію за звільнення Марківа. У деяких випадках, за кордоном, наприклад, ця акція проходила паралельно з акцією «Ні Капітуляції». Ви підтримуєте цю ініціативу? - Якби я її підтримував, я б на неї прийшов і виступив серед перших. Це різні речі. Хтось хоче скористатися цією ситуацією. Я бачу ці ігри, і вони мені не дуже подобаються. Є люди, які щиро переживають за Україну, я теж переживаю. Але, як я вже писав у Фейсбуці, поки виходити зарано, тому я не виходжу. Щойно я побачу, що треба виходити, я вийду. От і все. - А як же «формула Штайнмаєра», яку багато хто вважає зрадою? - Поки нічого страшного не сталося. Зеленський виконує те, що підписав Порошенко. Я не розумію, чому Порошенкові це не подобається. - А вам, з урахуванням Вашого сумного досвіду, є що порадити команді президента, як не потрапити в пастку Путіна? - Я не даю поради. У нинішньої влади є своя голова на плечах. Там не одна людина. Слава богу, там є дуже багато хороших хлопців. Я сподіваюся, що вони все розуміють і все зроблять. А те, що вулиця виходить, це їм (владі - авт.) як зайве попередження: хлопці, не загравайтеся, розумійте, що Україна тут.

- Контрольна функція суспільства ... - Так, так. Тому це дуже добре. Я не те щоб не підтримую ці протести, я на них не виходжу поки, тому що вважаю, що ще нічого страшного не сталося. Те, що люди виходять, це добре, вони показують державі: ви дивіться, обережніше, ви підійшли до небезпечної теми, небезпечної межі, не переступіть її. А держава у відповідь посилає меседж: так, ми розуміємо, не переживайте, ми все проконтролюємо. Подивимося, як будуть розвиватися події далі. Я не поспішаю зазвичай з висновками. Не біжу кудись відразу. СТРАШНА НЕ ЗУСТРІЧ З ПУТІНИМ, А ЗАГИБЕЛЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ - Але Ви не вважаєте, що Зеленський не повинен зустрічатися з Путіним? Чимало людей вважають це неприпустимим, кажуть, що Путін неодмінно обдурить і затягне Україну в такі пастки, з яких нам вже буде не вибратися ... - Знаєте, зустрітися з Путіним — нічого страшного. А ось коли дівчинка Ярослава гине від кулі снайпера, це погано. Ось це погано. Якби було все зроблено нормально і було розведення військ, з дотриманням двокілометрової «сірої зони», вона б не загинула. Ось це важливо. А зустрітися з Путіним — не проблема. Проблема у загиблій дівчині. І в усіх, хто гине практично щодня. Ось у чому проблема. ГОВОРЮ ПРО УВ’ЯЗНЕНИХ ПОСТІЙНО - Ви вже багато разів говорили, що будете опікуватися питанням повернення наших політв'язнів, у Росії їх ще 87... - Щоразу, коли мені до рук потрапляє мікрофон, я про це говорю. На кожній своїй зустрічі, яких я проводжу дуже багато, але не всі афішую. У мене немає жодних інструментів, щоб це зробити (звільнити — авт.). Усе, що я можу, — це достукатися до тих людей, від яких залежить не лише ухвалення якихось рішень, а й загальна підтримка. - Ви маєте на увазі іноземних політиків? - Наших не потрібно вмовляти. Я з послами зустрічаюся в Україні, представниками ЄС. Багато зустрічаюся. Просто не всі ці зустрічі озвучую. Не всі мають офіційний характер. Але у мене регулярно відбуваються бесіди, і я всюди це питання порушую, бо розумію, що є якимось символом. Я не маю жодного морального права про них забути. Я — людина, я розумію, як вони почуваються. Тому роблю, що можу. - Наприкінці листопада Ви будете Брюсселі, в Європарламенті, Вам вручать премію. - Так, там буде сесія, вони хочуть, щоб я виступив. Це мало бути у жовтні, після цієї виставки, просто перенеслися дати. Я поїду. - Ще якісь візити найближчим часом? - Якщо я Вам відкрию графік, то до кінця року там все розписано. Щотижня практично нова країна. Я їду і роблю все, що можу. Це громадська робота, яку я зараз роблю, оскільки до мене існує певний інтерес.