У Франкфурті завершився Книжковий ярмарок

У Франкфурті-на-Майні у неділю завершився 71-й Міжнародний книжковий ярмарок.

Про це повідомляє Укрінформ.

Український національний стенд на книжковому ярмарку у Франкфурті займав цього разу 140 кв. м, на яких були представлені 28 видань максимальна кількість за роки участі в цій виставці, було проведено 16 презентацій і заходів.

"Це дуже сприяє розвитку видавничого бізнесу в Україні й тому, що книжки українських видавців стають усе більше не просто не гіршими, а часто навіть кращими, ніж книжки видавництв інших країн. Такі заходи дозволяють просувати наші ідеї, наші історії, нашу історію, нашу культуру у світі. Звичайно це сприятиме появі нових прекрасних творів у перекладах іншими мовами", - розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

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Одними з найбільш успішних українських книжок і найпопулярнішими є дитячі видання.

"Українські дитячі книжки — це просто супер. На них звертають увагу буквально всі. Ніхто ніколи не сподівався, що українські дитячі видавництва зроблять такий прорив", - наголошує Коваль.

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Після отримання кількох нагород, відзнак у Болоньї, на інших фестивалях і конкурсах ілюстраторів, після того, як українські книжки вже кілька років входять в каталог, який видається в Німеччині, коли ними цікавляться і хоче мати в колекції німецька юнацька бібліотека, все це дуже сильно посприяло просуванню українських дитячих книжок, підкреслює Коваль.

Вона звернула увагу, що протягом роботи стенду видавництв «Старого лева», «Ранок» і інші вели перемовини безперервно.

"Дуже велике майбутнє за дитячими книжками", - упевнена Коваль.

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Вона також звернула увагу на те, що українські автори та видавництва постійно отримують міжнародні винагороди, але на жаль, вдома про це знають не так багато людей, "і ми не так активно користуємось цією інформацією для того, щоб пишатися самі собою".

Інститут вже вдруге організує стенд у Франкфурті, на найважливішому ярмарку у світі.

Загалом у виставці взяли участь 7450 видань зі 104 країн світу.