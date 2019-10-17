Українські книгарі готові стати почесними гостями у Франкфурті

Участь України у Франкфуртському книжковому ярмарку, найбільшому в світі, в ролі країни-почесного гостя, відкрила б для неї великі перспективи не лише зі суто літературної та видавничої точок зору, але й в економічній площині.

Таке переконання висловила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Я вважаю, що для України це буде прекрасний шанс - стати почесним гостем, тому що це означає дуже велику роботу на міжнародній арені, не тільки з книжками, але й в усіх сферах: культури, туризму, економіці...", - сказала Коваль.

Вона підкреслила, що це не тільки питання іміджу, але може принести реальні дивіденди, насамперед, за рахунок туризму, а також того, що інвестори мають звичку відстежувати як країна проявляє себе в культурній сфері, адже "люди, які інвестують, хочуть знати більше про країну". Україна ж досить довго була закритою, про неї було або мало інформації, або йшов дуже великий потік негативної інформації з боку Росії. Отже, на думку директорки Українського інституту книги, участь України як почесного гостя у Франкфурті стала б дуже хорошим сигналом.

Але підготовка та реалізація участі у виставці в такій якості означає дуже велику роботу упродовж кількох років. І коштує зовсім недешево – від 8 до 10 млн євро.

"Звичайно, це величезні інвестиції. І основний тягар лягає на плечі державного бюджету. Але направду це того вартує у віддаленій перспективі", - вважає Коваль.

Директорка Інституту не впевнена, чи знайдуться найближчим часом потрібні кошти. Що ж до літераторів і видавців, то вони "вже до цього майже готові".

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За будь-яких умов, видавці, маючи на увазі можливу перспективу щодо Франкфуртського ярмарку, налаштовані на те, щоб виходило більше книжок українських авторів німецькою.

Тому вже прийняте рішення, якщо буде затверджений бюджет, брати участь у Лейпцігській книжковій виставці, яка проходить навесні та яка зосереджена переважно на німецькомовній літературі. Окрім того, в Українському інституті книги сподіваються на участь у фестивалі в Мюнхені, а також у подібних заходах в інших німецькомовних країнах – Швейцарії та Австрії.

Український інститут книги є організатором національного стенду на 71-му Франкфуртському книжковому ярмарку, який проходить 16-20 жовтня.