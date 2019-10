Україна на Франкфуртському ярмарку: тонна книжок і голоси авторів

Український національний стенд на 71-му Франкфуртському книжковому ярмарку пропонує не лише книжки, а й надає змогу почути голоси деяких з авторів, а також уперше презентує програму Translate Ukraine.

Про «родзинки» національного стенда на ярмарку кореспонденту Укрінформу розповіла Юлія Лактіонова, керівниця відділу комунікацій Українського інституту книги, який другий рік поспіль виступає організатором стенду.

«Одна з наших найголовніших місій – щоб виходило дедалі більше перекладів українських авторів у світі. Для цього ми вперше презентуємо у Франкфурті програму перекладів, яка називається Translate Ukraine», - повідомила Лактіонова.

Вона пояснила, що це буде грантова допомога видавцям, які видаватимуть українських авторів за кордоном різними мовами. Цією програмою опікується Богдана Неборак.

Хедлайнерами цього року на стенді є Андрій Курков, Сергій Жадан, Ірена Карпа, Гася Шиян і Олег Сенцов, який у п’ятницю презентує свою книжку «Жизня», що в німецькому перекладі вийшла під назвою «Leben».

Ці письменники начитали деякі фрагментів зі своїх творів і презентують їх у розділі Ukrainian Writers tell the Stories (почути їх можна за допомогою навушників).

Те, що можна взяти в руки та погортати, – це книжки 28 видавництв, майже 500 назв. Загальна вага цієї літератури – пів тонни (ще стільки ж – каталоги). Весь цей вантаж удалося привезти в Німеччину завдяки МЗС України – дипломатичною поштою.

Тематичні каталоги – окрема гордість організаторів стенду. Юлія демонструє п'ять таких видань, котрі якнайкраще розкривають стан українського книжкового ринку.

Отже, Poetry from Ukraine презентує 25 поетів і переклади їхніх віршів англійською мовою; в New Books from Ukraine зібрані найкращі сучасні автори; каталог актуальної дитячої літератури New Books for Children from Ukraine представляє найкращі ілюстровані видання для маленьких читачів різного віку; брошура Report on the State of Publishing in Ukraine про стан українського книжкового ринку; Ukraine: History of Stories – каталог стенду про 28 учасників і партнерів. У всіх каталогах надається інформація про авторів, видавництва, а також їхні контакти.

Гордістю цьогорічного стенда, за словами Лактіонової, є каталог про стан українського книжкового ринку. Адже видно, що він стрімко розвивається, що Україна дедалі більше представлена на світовій літературній мапі. Цій темі буде присвячена окрема дискусія в рамках виставки.

Загалом заплановано 16 масштабних подій. Більшість із них пройде на стенді, котрий, як і торік, охоплює 140 кв. м. Щоправда, тепер учасників набагато більше – 28. Тема стенду: Ukraine – history of Stories.