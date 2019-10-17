Україна на Франкфуртському ярмарку: тонна книжок і голоси авторів
Про «родзинки» національного стенда на ярмарку кореспонденту Укрінформу розповіла Юлія Лактіонова, керівниця відділу комунікацій Українського інституту книги, який другий рік поспіль виступає організатором стенду.
«Одна з наших найголовніших місій – щоб виходило дедалі більше перекладів українських авторів у світі. Для цього ми вперше презентуємо у Франкфурті програму перекладів, яка називається Translate Ukraine», - повідомила Лактіонова.
Вона пояснила, що це буде грантова допомога видавцям, які видаватимуть українських авторів за кордоном різними мовами. Цією програмою опікується Богдана Неборак.
Хедлайнерами цього року на стенді є Андрій Курков, Сергій Жадан, Ірена Карпа, Гася Шиян і Олег Сенцов, який у п’ятницю презентує свою книжку «Жизня», що в німецькому перекладі вийшла під назвою «Leben».
Ці письменники начитали деякі фрагментів зі своїх творів і презентують їх у розділі Ukrainian Writers tell the Stories (почути їх можна за допомогою навушників).
Те, що можна взяти в руки та погортати, – це книжки 28 видавництв, майже 500 назв. Загальна вага цієї літератури – пів тонни (ще стільки ж – каталоги). Весь цей вантаж удалося привезти в Німеччину завдяки МЗС України – дипломатичною поштою.
Тематичні каталоги – окрема гордість організаторів стенду. Юлія демонструє п'ять таких видань, котрі якнайкраще розкривають стан українського книжкового ринку.
Отже, Poetry from Ukraine презентує 25 поетів і переклади їхніх віршів англійською мовою; в New Books from Ukraine зібрані найкращі сучасні автори; каталог актуальної дитячої літератури New Books for Children from Ukraine представляє найкращі ілюстровані видання для маленьких читачів різного віку; брошура Report on the State of Publishing in Ukraine про стан українського книжкового ринку; Ukraine: History of Stories – каталог стенду про 28 учасників і партнерів. У всіх каталогах надається інформація про авторів, видавництва, а також їхні контакти.
Гордістю цьогорічного стенда, за словами Лактіонової, є каталог про стан українського книжкового ринку. Адже видно, що він стрімко розвивається, що Україна дедалі більше представлена на світовій літературній мапі. Цій темі буде присвячена окрема дискусія в рамках виставки.
Загалом заплановано 16 масштабних подій. Більшість із них пройде на стенді, котрий, як і торік, охоплює 140 кв. м. Щоправда, тепер учасників набагато більше – 28. Тема стенду: Ukraine – history of Stories.