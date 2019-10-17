У справі перекладу сучасної української літератури ми йдемо шляхом Європи - експерт

Державне фінансування перекладів творів сучасних українських письменників робить Україну зрозумілішою для світу.

Таку думку в розмові з кореспондентом Укрінформу висловив голова Всеукраїнської асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін.

«Програми, які передбачені створеним три роки тому Українським інститутом книги, включають фінансування перекладів творів українських авторів мовами народів світу. Ми йдемо шляхом цивілізованої Європи», - зазначив Афонін.

Він висловив сподівання, що в найближчі роки про Україну говоритимуть не в контексті корупції, політичних скандалів і війни, а як про націю, котра вміє працювати, мислити, творити.

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Афонін згадав, як він уперше приїхав на Франкфуртську виставку в 1994 році з крихітним стендом, де було представлено лише десять українських видавництв. Відтоді впродовж 25 років, попри труднощі, видавці приїжджали знов і знову, але переломним став 2015-й, коли, за словами Афоніна, вдалося здолати «консерватизм певного державного нерозуміння ролі книжки та ролі участі України в такому знаковому для всього світу заході як Франкфуртський книжковий ярмарок».

У 2014 році, коли увага до нашої країни значно зросла, уряд уперше ухвалив брати участь у цьому форумі на державному рівні, на це було виділено кошти.

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За останні п'ять років спостерігалася дуже позитивна динаміка - з погляду як розміру українського стенда, так і кількості експонентів, підкреслив Афонін. Він висловив сподівання, що кількість учасників і гостей, які приходитимуть «напитися чистої води української літературної мови», тільки зростатиме.

Голова асоціації також сподівається, що керівництво держави буде приїжджати на виставку, аби продемонструвати свою повагу до книги.

Франкфуртський книжковий ярмарок проходить 16-20 жовтня. На національному стенді України представлені 28 видавництв та інших організацій — це найбільше за всі роки участі нашої країни у ярмарку.