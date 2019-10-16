На Франкфуртському книжковому ярмарку відкрився український стенд

Український національний стенд за 5 років, що він є на Франкфуртському книжковому ярмарку, пройшов шлях до солідного представництва.

Про це заявив Тобіас Фосс, директор міжнародних проєктів книжкового ярмарку на офіційній церемонії відкриття стенду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"П’ять років тому Україна вирішила виступати з єдиним Національним стендом і робити це на постійній основі. Я дуже добре пам’ятаю перший стенд, який був більше символічним, і я радію з того, що бачу прогрес з точки зору презентації в останні роки", - сказав Фосс.

Директор міжнародних проєктів висловив упевненість, що Україна, її література, автори отримують "неймовірну користь" від участі й найбільшій події в світі книжок на планеті. Він побажав українським учасниками продати якомога більше прав на переклади в інші країни світу, оскільки, на його думку, різноманіття робить країну цікавою, робить її живою, а кращий спосіб розповсюдження інформації про державу по всьому світі – це поширення історій про Україну.

Український національний стенд на 71-му Франкфуртському книжковому ярмарку / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

Директор Українського інституту книги Олександра Коваль зазначила, що Україна зробила перший крок, "щоби стати почесним гостем Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку за найближчі 5-6 років". За час, коли держава представлена на ярмарку національним стендом, підкреслила вона, перекладів книжок з української було зроблено більше, ніж за попередні 20 років.

Як повідомляв Укрінформ, 71-й Франкфуртський книжковий ярмарок, найбільший у світі, проходитиме у Франкфурті-на-Майні 16-20 жовтня.

Цього року на українському національному стенді представлені 28 видавництв та інших організацій — найбільша кількість за роки участі у ярмарку (майже удвічі більше, ніж торік). Серед іншого заплановано презентацію німецького перекладу книжки колишнього бранця Кремля, режисера Олега Сенцова "Жизня" ("Leben") і дискусія "П’ять років боротьби", презентацію есе англійською Understanding Ukraine.

Загалом у виставці беруть участь 7450 експонентів із 104 країн.