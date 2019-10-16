На Франкфуртському книжковому ярмарку відкрився український стенд
Про це заявив Тобіас Фосс, директор міжнародних проєктів книжкового ярмарку на офіційній церемонії відкриття стенду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"П’ять років тому Україна вирішила виступати з єдиним Національним стендом і робити це на постійній основі. Я дуже добре пам’ятаю перший стенд, який був більше символічним, і я радію з того, що бачу прогрес з точки зору презентації в останні роки", - сказав Фосс.
Директор міжнародних проєктів висловив упевненість, що Україна, її література, автори отримують "неймовірну користь" від участі й найбільшій події в світі книжок на планеті. Він побажав українським учасниками продати якомога більше прав на переклади в інші країни світу, оскільки, на його думку, різноманіття робить країну цікавою, робить її живою, а кращий спосіб розповсюдження інформації про державу по всьому світі – це поширення історій про Україну.
Український національний стенд на 71-му Франкфуртському книжковому ярмарку / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ
Директор Українського інституту книги Олександра Коваль зазначила, що Україна зробила перший крок, "щоби стати почесним гостем Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку за найближчі 5-6 років". За час, коли держава представлена на ярмарку національним стендом, підкреслила вона, перекладів книжок з української було зроблено більше, ніж за попередні 20 років.
Як повідомляв Укрінформ, 71-й Франкфуртський книжковий ярмарок, найбільший у світі, проходитиме у Франкфурті-на-Майні 16-20 жовтня.
Цього року на українському національному стенді представлені 28 видавництв та інших організацій — найбільша кількість за роки участі у ярмарку (майже удвічі більше, ніж торік). Серед іншого заплановано презентацію німецького перекладу книжки колишнього бранця Кремля, режисера Олега Сенцова "Жизня" ("Leben") і дискусія "П’ять років боротьби", презентацію есе англійською Understanding Ukraine.
Загалом у виставці беруть участь 7450 експонентів із 104 країн.