У Відні презентували виставку-лабіринт, присвячену Івану Франку

В Українській суботній школі у Відні презентували інтерактивну виставку-лабіринт Franko from A to Z Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.

Виставка проходить за фінансової підтримки Українського культурного фонду, а також за сприяння Посольства України в Австрії та "Товариства української молоді в Австрїі" (ТУМА), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Івана Франка, певно, знають усі діти, принаймні ті, які ходять в Українську суботню школу. Як і Тараса Шевченка, Лесю Українку. Іван Франко – це одне з найбільших імен в українській історії. Франко - і поет, і письменник, і вчений, і перекладач", - зазначив на відкритті виставки організатор Української суботньої школи у Відні, голова Українського культурно-освітнього центру ім. Івана Франка" Ростислав Тис.

Микола Габорій з ТУМА вказав на важливість кращого пізнання унікальної та універсальної людини, якою був Іван Франко. "Великі народи мають своїх великих людей - Гете в Німеччині, Моцарт в Австрії. А Україна має свого Франка. Але, на жаль, так склалося, що ми його не настільки знаємо, як маємо знати. І ця виставка якраз дає змогу кращу вивчити і зрозуміти Івана Франка", - заявив він.

Мобільна виставка Franko from A to Z розміром 12,5 м на 6,5 м є авторським проєктом франкознавців Богдана Тихолоза та Наталії Тихолоз у художньому оформленні творчої майстерні "Аґрафка" (Art Studio Agrafka).

Виставка-лабіринт, присвячена Івану Франку / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз зазначив, що виставка-лабіринт була створена на основі абетки-енциклопедії "Франко від А до Я", виданої у 2016 році у "Видавництві Старого Лева": "Цей проєкт мандрівний, але почався він з книжки "Франко від А до Я", яка виглядала точно так само, але українською мовою". За його словами, виставка вже була презентована у Будапешті (Угорщина), після Відня на черзі Любляна (Словенія) та Загреб (Хорватія).

Виставка-лабіринт супроводжується англомовними та німецькомовними каталогами, екскурсіями, публічними лекціями про творчу спадщину та постать Івана Франка в контексті міжкультурного діалогу між країнами-сусідами.

Після завершення туру європейськими столицями заплановано презентації в Україні.