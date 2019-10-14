Андрухович, Жадан і Малярчук презентують свої книги у Німеччині

Українські автори вчергове приїхали в Німеччину, аби познайомити німецьких і українських читачів з новими книжками та поділитися планами на майбутнє.

Про проєкт «Посилення звучання українських голосів у Західній Європі», у рамках якого здійснюється тур, кореспонденту Укрінформу розповіла директорка Meridian Czernowitz Євгенія Лопата.

"Для нас тур Німеччиною – це демонстрація якісного культурного українського продукту, ці автори через свою творчість, зокрема, формують уявлення європейців про сучасний український літературний процес, літературу, культуру і, в результаті, про саму Україну. Вони є справжніми культурними послами", - сказала Лопата.

У турі, який триває з 13 по 19 жовтня, участь беруть Сергій Жадан, Юрій Андрухович і Таня Малярчук. Це відомі люди, до думки яких прислуховуються як в Україні, так і в німецькомовному світі, вони визнані, вони знані, про що свідчать її премії, які вони неодноразово отримували, підкреслила директорка MERIDIAN CZERNOWITZ.

До Німеччини пройшли також тури по Швейцарії (у вересні) та Австрії (8-11 жовтня). До них були запрошені Ігор Померанцев і Катерина Калитко.

Загалом це вже 7-й побідний тур.

Українські автори знайомлять зі своїми творами німецькомовні країни / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Лопата відзначає, що у порівнянні з 2013 роком, коли все почалося, публіка стає чисельнішою. Організуються читання та зустрічі з місцевою аудиторією німецькою мовою, але важливим у видавництві вважають також підтримати діаспору. Побідні зустрічі в основному проходять у посольствах. Саме такий вечір відбувся у неділю в Берліні. На ньому Жадан і Андрухович читали відривки: перший – вірші зі своєї нової книги, яку планується видати наступного року та яка навіть поки ще не має назви, другий – з книги «Коханці юстиції», переклад якої німецькою має з’явитися невдовзі.

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Фестиваль, видавництво та літературна корпорація Meridian Czernowitz спільно з літературним целанівським центром є, за словами Лопати, двома гравцями на культурному ринку, які займаються «культурною дипломатією і популяризацією України за кордоном через літературу». Заради цього й організовуються літературні подорожі українських авторів за кордом. Основна спеціалізація Meridian Czernowitz – німецькомовні країни, хоча багато робиться також в Італії, Іспанії, Франції.

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Поїздка в Німеччину відбувається за сприяння Українського культурного фонду, фінансово підтримало її також МЗС ФРН.

Наступного тижня видавництво буде брати участь Франкфуртському книжковому ярмарку з власною подією.