Літератори та філософи на книжковій виставці у Франкфурті розповіли про Україну

Україна у другий день Франкфуртського книжкового ярмарку провела низку заходів, метою яких було ознайомлення із сучасними тенденціями у культурному та політичному житті країни.

У презентаціях «Культура протесту: Як Українська революція впливає на суспільство та літературу» та «Розуміти Україну» взяли участь українські письменники Андрій Курков і Гаська Шиян, філософи та автори Володимир Єрмоленко та Вахтанг Кебуладзе, а також німецький історик і письменник Карл Шлегель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема під час виставки відбулася презентація англомовного збірника есеїв українських авторів "Ukraine in Histories and Stories: Essays by Ukrainian Intellectuals".

«Добірка есеїв українських інтелектуалів «Ukraine in Histories and Stories» має на меті уникнути проблеми, коли за великою масою фактів при недостатньому розумінні вириваються окремі факти та кидають тінь на загальну картину. Ми попросили написати есеї вчених, інтелектуалів, письменників, людей з різних частин регіонів України – Криму, Донбасу, заходу країни. Ви реально можете побачити музику голосів, які у діалозі один з іншим», - заявила координатор проєкту Ukraine in Histories and Stories Юлія Скубитська.

А редактор видання Володимир Єрмоленко зазначив, що одним із ключових месиджів книги є «плюралізм української реальності, історії та сучасності України».

У книзі вміщено 16 текстів англійською мовою. Видання здійснено за сприяння Українського інституту книги та коштом Українського культурного фонду, однак є плани перекласти їх іншими мовами.

«Дуже важливим завданням українських інтелектуалів є сьогодні розповідати світу про Україну. Дуже важливо, щоби люди в інших частинах світу чули саме наші голоси, а не чужі голоси про України», - зазначив Кебуладзе.

З цим погодився Карл Шлегель, який є одним з найбільш популярних авторів в Україні.

«Нам у Німеччині, на Заході, важливо чути ці нові голоси, розширити горизонти, намалювати Україну на ментальній карті пересічних громадян. Я дуже вражений новим, свіжим тоном, новим звучанням того, як вони вільно говорять про історію України, а автори мали би бути ще більш настирливими в презентації українського шляху, створюванні іміджу держави, щоби вивести Україну з тіні імперії – не лише радянської, але й російської», - зазначив він.