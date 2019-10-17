Українки Штанько та Воронина номіновані на премію Астрід Ліндґрен

Дві українки номіновані на премію The Astrid Lindgren Memorial Award 2020 року.

Повний перелік номінантів журі оголосило 17 жовтня на Франкфуртському книжкового ярмарку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Список є золотою копанкою для всіх, хто цікавиться дитячою літературою та літературою для «молодих дорослих»", - заявило журі.

У список увійшли ілюстраторка Катерина Штанко та письменниця Леся Воронина.

Загалом на премію претендують 237 кандидата з 68 країн з усіх континентів – автори, ілюстратори, промоутери та оповідачі. Серед них 49 нових імен, 46% жінок і 41% чоловіків, а також 13% організацій.

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Нагадаємо: Катерина Штанко — українська художниця (працює аквареллю, еколайном, графітним олівцем) та письменниця, учасниця багатьох українських та міжнародних виставок. Співпрацювала з видавництвами «Веселка», «Дніпро», «Свенас», «Марка України» «Марка України», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Грані-Т» та «Видавництво Старого Лева». В 2014 році у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» вийшла книжка «Дракони, вперед!», в якій Штанко виступила і як ілюстратор, і як автор. Видання було визнане «Дитячою книгою року BBC — 2014».

Леся Воронина — українська письменниця, перекладачка, журналістка. Під псевдонімами написала понад сто сюжетів коміксів, які впродовж 13 років з’являлися на сторінках журналу «Соняшник». Найпопулярніші дитячі твори письменниці — збірка повістей «Суперагент 000.», пригодницькі повісті «Пригоди голубого папуги», «Хлюсь та інші», «Таємниця Чорного озера». Очолює створене у 2011 році дитяче видавництво «Прудковий равлик».

Переможця The Astrid Lindgren Memorial Award-2020 оголосять 31 березня.