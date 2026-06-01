Юсов: Перенесення анонсованих ударів РФ є елементом психологічного тиску

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав елементом психологічного тиску демонстрацію Росією готовності до обстрілів із подальшим перенесенням масованих ударів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в межах міжнародного форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондент Укрінформу.

«Це елемент психологічного тиску - демонструвати готовність до обстрілів, а потім переносити. Зрозуміло, що це тактика ворога - поєднувати військовий вплив із психологічним впливом на українців, які живуть в умовах війни, у стресі понад чотири роки», - зазначив він.

Юсов додав, що розвідка отримує дані про плани ворога щодо обстрілів, а Сили безпеки і оборони України готуються до можливих атак.

Водночас цивільне населення має відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги, підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше МЗС РФ рекомендувало іноземним громадянам залишити Київ та уникати військових і урядових об'єктів, погрожуючи завдавати «систематичних ударів» по українській столиці.

29 травня Президент Володимир Зеленський закликав українців зважати на повітряні тривоги у зв'язку з підготовкою Росії до нового масованого удару по Україні.