Буданов назвав реалістичною можливість припинення бойових дій до зими

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вважає реалістичною можливість припинення бойових дій до зими.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки».

Буданов наголосив, що завдання якнайшвидшого припинення бойових дій, бажано до зими, поставив Президент Володимир Зеленський.

«Я, як керівник Офісу Президента, точно буду робити все для того, щоб здійснити мету, яку поставив Президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана, а також реалістична», - сказав він.

За словами Буданова, вже «зараз є реальні ознаки того, що підгрунтя для припинення бойових дій існує».

Як повідомлялося, радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин поінформував, що Зеленський під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» заявив, що війна триватиме щонайменше пів року – до листопада.

