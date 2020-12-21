В українській армії - майже три тисячі хворих на COVID-19

Станом на ранок 21 грудня у Збройних силах України на коронавірус хворіють 2919 осіб. Протягом минулої доби виявили 21 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 21 грудня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 2919 осіб. За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання», - йдеться у повідомленні.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовані 8 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 13 осіб, на ізоляції - 332 особи.

Загалом за час пандемії у ЗСУ одужали – 10 033 особи, летальних випадків – 36.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 545. За минулу добу померли 80 хворих, одужали – 5 106.

Фото: ДПСУ