Чехія передала Україні гумдопомогу для боротьби з COVID-19

Чехія передала Україні засоби індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

"На минулому тижні Україною було отримано чергову гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога була отримана від Чеської Республіки. До України прибули засоби індивідуального захисту, а саме близько 100 тисяч хірургічних масок, п'ять тисяч захисних костюмів, 10 тисяч бахіл, по 10 тисяч респіраторів, і 10 тисяч захисних окулярів", - сказав Іващенко.

Він зазначив, що дані засоби індивідуального захисту вже розподілені між регіонами, і найближчим часом будуть доставлені до відповідних обласних департаментів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 545.

Фото: MZV ČR