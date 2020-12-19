Штати найбільше допомогли Україні у боротьбі з коронавірусом - МЗС

28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден в тій чи іншій формі надавали Україні допомогу в протидії поширенню коронавірусної хвороби протягом 2020 року.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

«МЗС із залученням закордонних дипломатичних установ України веде пошук іноземних партнерів для отримання гуманітарної та консультативної допомоги, а також організації закупівель засобів первинного захисту, медичного обладнання та медикаментів», – зазначили у відомстві.

За даними міністерства, найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги є Сполучені Штати – спочатку вони виділили 17,3 мільйона доларів екстреної медичної допомоги Україні. В жовтні цю суму збільшили до 19 млн.

13,8 млн із цієї суми за програмою «Міжнародна екстрена допомога» Агентства з міжнародного розвитку USAID призначені для покращення можливостей місцевих медичних закладів. Ще 5,2 млн – це гуманітарна допомога Державного департаменту «для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії».

Деякі проєкти з надання допомоги досі в процесі розробки, зазначили у МЗС. Наприклад, естонський концерн BLRT Group долучився до створення Центру медичної допомоги у Дніпрі та закупівель апаратів штучної вентиляції легень для нього.

Як повідомляє міністерство, українська приватна компанія «Ілляшев та партнери», яка має вихід на ринок Естонії, співпрацює з неурядовою організацією «Товариство Червоного Хреста та Червоного Півмісяця» щодо «низки проєктів гуманітарної допомоги Україні у зв’язку із пандемією COVID-19». Ця допомога передбачає забезпечення захисними масками, костюмами та засобами гігієни.

Також зазначається, що двічі протягом року Президент Володимир Зеленський контактував із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу щодо надання Україні гуманітарної допомоги. У липні з цього ж питання спілкувалися міністри охорони здоров’я двох країн Яаков Ліцман та Максим Степанов, які домовилися, що Україна зможе отримати ізраїльську вакцину, коли Тель-Авів завершить випробування.

Індія навесні надала Україні препарат гідроксихлорохін, який свого часу вважався одним із ймовірних ліків проти коронавірусної хвороби. Крім того, уточнюють у МЗС, у вантажі індійської гуманітарної допомоги була партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії для українських військових, які виконують миротворчу місію в Демократичній республіці Конго.

Канада планує, окрім вже виділених коштів, надати 700 тисяч доларів до гуманітарного фонду для України, виділити 290 тисяч доларів для місцевих громад, а також засоби захисту й обладнання Національній поліції, Національній гвардії, Міністерству оборони, судовій системі та муніципальним органам.

Китай наразі розглядає надання владою провінції Гуандун товарів першої необхідності Київській області. Також МЗС повідомляє про «забезпечення комунікації» з офісом засновника Alibaba Group Джека Ма щодо передачі Україні 50 тисяч тест-наборів для діагностики коронавірусу.

Уряд Німеччини, окрім наданої допомоги, працює над скеруванням 150 млн євро кредиту на боротьбу з епідемією та передачею українському МОЗ 18 апаратів ШВЛ на суму понад 500 тис. євро.

МЗС також повідомляє про допомогу приватних компаній Туреччини. Зокрема, Анкара організувала допомогу від мобільного оператора Lifecell: два апарати ШВЛ та безоплатні мобільні послуги для лікарів, пільговий мобільний зв’язок для громадян України. Холдингова турецька компанія «Онур Груп» надала 10 млн грн лікарням Львова та області: три мобільні рентген-системи вартістю майже у 7 млн грн та інше медичне обладнання, засоби індивідуального захисту. Guris Holding надала допомогу у розмірі 1,1 млн грн Одеській області. Limak Holding надала засоби індивідуального захисту, респіратори FFP2 та одну реанімацію в лікарні Києва. Турецько-українська асоціація бізнесменів TUID надала пральні машини турецької марки BEKO інфекційним лікарням у Львівській та Херсонській областях.

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Швейцарія заявила про готовність надати гуманітарну допомогу 11 лікарням на сході України на суму понад 1,5 млн франків (47,3 млн грн). Як заявляє МЗС, Швейцарське бюро співробітництва в Києві планує надати буде для боротьби з коронавірусом 200 000 франків (6,3 млн грн).

Японія, своєю чергою, включила Україну до переліку держав, які можуть отримати безоплатну партію експериментального препарату для лікування COVID-19 Favipiravir, відомого в цій країні як Avigan, в кількості 12,2 тисячі пігулок, яких може вистачити на понад сотню пацієнтів. Це стане можливо після спільних клінічних тестувань ліків.

Крім того, японська компанія Medical&Biological Laboratories заявила про готовність передати 1000 пробних ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу Fluorosearch Novel.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 грудня лабораторно підтверджено 956 123 випадки COVID-19, з них за добу – 11 742.