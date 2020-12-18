Зеленський сказав, яку допомогу від міжнародних партнерів отримає наша країна

Президент Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України та поінформував, що ЄС надає 600 млн євро, ще 170 млн євро — Світовий банк та 640 млн євро — Європейський інвестбанк.

Про це він заявив у влозі, опублікованому на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за підтримку, яку вони надають Україні. Це - 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, 170 – від Світового банку на соціальну допомогу постраждалим від пандемії та 640 мільйонів від Європейського інвестиційного банку на розвиток східних областей, міського транспорту в усіх регіонах та будівництво доріг", – сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ розпочне перший перегляд угоди Stand-by з Україною 21-23 грудня.

Місія розпочне працювати в понеділок в онлайн-форматі через пандемію та продовжить роботу після новорічних свят у січні.