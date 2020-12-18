Наступний транш МВФ отримаємо на початку наступного року — Шмигаль

Україна отримає наступний транш від МВФ на початку 2021 року.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час вечірнього ефіру телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

За його словами, вже з 21 грудня в Україні розпочне роботу місія МВФ.

"Ми будем мати транш МВФ, він буде вже на початку наступного року, але наше співробітництво продовжиться", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, 11 грудня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна очікує на місію МВФ та виділення найближчим часом другого траншу у рамках програми stand-by.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту МВФ до кінця 2020 року. Однак, швидше за все, гроші надійдуть в наступному році.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш в розмірі 2,1 млрд доларів.

Фото: Bloomberg