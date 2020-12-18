Місія МВФ розпочне перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня

Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди Stand-by для України 21 грудня.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, заяву якого надала Укрінформу пресслужа МВФ.

«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі Stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду», - сказав Люнгман.

Він додав, що місія планує поновити зустрічі після новорічних свят у січні 2021 року.

Як повідомлялося, 11 грудня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна очікує на місію МВФ та виділення найближчим часом другого траншу у рамках програми stand-by.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту МВФ до кінця 2020 року. Однак, швидше за все, гроші надійдуть в наступному році.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш в розмірі 2,1 млрд доларів.