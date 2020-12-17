Шмигаль очікує, що Україна отримає наступний транш МВФ у лютому-березні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у лютому-березні 2021 року.

Про це він сказав під час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021», організованому НВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступний транш буде однозначно в наступному році, безумовно, цього року це неможливо... Місія має бути призначена, ми пройшли всі процедури... Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося би мати це не пізніше лютого, але лютий-березень - це такі прогнози, які ми обговорюємо спільно з МВФ", - поінформував Шмигаль.

Він додав, що ці терміни є реалістичними, якщо не буде знову якихось "сюрпризів".

Також Шмигаль сказав, що наступного тижня сподівається на прогрес у перемовинах з МВФ.

Як повідомлялося, 11 грудня Шмигаль заявляв, що Україна очікує на місію МВФ та виділення найближчим часом другого траншу у рамках програми stand-by.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту МВФ до кінця 2020 року. Однак, швидше за все, гроші надійдуть в наступному році.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш в розмірі 2,1 млрд доларів.