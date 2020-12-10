Боротьба з пандемією: Чехія надасть Україні гумдопомогу на €200 тисяч

Чеська Республіка відправить низці країн, у тому числі Україні, засоби індивідуального захисту для боротьби з епідемією COVID-19.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду Чехії сьогодні, передає кореспондент Укрінформу.

Гуманітарну допомогу на загальну суму 17,3 млн крон (близько 657 тисяч євро) отримають Україна, Білорусь, Республіка Косово і Чорногорія.

Посол України у Чехії Євген Перебійніс уточнив агентству, що в Україну будуть передані засоби на 5,2 млн крон (200 тисяч євро). Вантаж зі 100 тисяч масок, 10 тисяч респіраторів FFP2, 10 тисяч бахіл, 5 тис. захисних костюмів, 1 тис. захисних окулярів наступного тижня буде доставлено до Львова транспортом пожежно-рятувальної служби Чеської Республіки. Надалі ці речі будуть розподілені.

Як повідомлялось, у червні чеський уряд затвердив програму допомоги MEDEVAC для низки країн, які потребують підтримки і до яких віднесено Україну. Допомога у розмірі 5 млн крон спрямована, в тому числі, на покращення охорони здоров’я та запобігання поширенню COVID-19 у медичних установах в Україні.

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