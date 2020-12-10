Боротьба з пандемією: Чехія надасть Україні гумдопомогу на €200 тисяч
Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду Чехії сьогодні, передає кореспондент Укрінформу.
Гуманітарну допомогу на загальну суму 17,3 млн крон (близько 657 тисяч євро) отримають Україна, Білорусь, Республіка Косово і Чорногорія.
Посол України у Чехії Євген Перебійніс уточнив агентству, що в Україну будуть передані засоби на 5,2 млн крон (200 тисяч євро). Вантаж зі 100 тисяч масок, 10 тисяч респіраторів FFP2, 10 тисяч бахіл, 5 тис. захисних костюмів, 1 тис. захисних окулярів наступного тижня буде доставлено до Львова транспортом пожежно-рятувальної служби Чеської Республіки. Надалі ці речі будуть розподілені.
Як повідомлялось, у червні чеський уряд затвердив програму допомоги MEDEVAC для низки країн, які потребують підтримки і до яких віднесено Україну. Допомога у розмірі 5 млн крон спрямована, в тому числі, на покращення охорони здоров’я та запобігання поширенню COVID-19 у медичних установах в Україні.
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